Si está pensando en viajar o aprovechar el puente festivo de octubre para salir de la ciudad, tenga en cuenta las condiciones meteorológicas.

El Ideam ha advertido sobre lluvias en distintas zonas de Colombia, por lo que conviene consultar el pronóstico actualizado de cada destino antes de emprender el recorrido.

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Las regiones donde se esperan los aguaceros más fuertes

Durante este puente festivo, las condiciones del clima podrían variar entre regiones, con lluvias de distinta intensidad en varios sectores del país.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las precipitaciones podrían aumentar en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia.

En varias zonas se esperan lluvias moderadas y fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

En la región Caribe, aunque durante la mañana predominará el tiempo seco, las condiciones podrían cambiar en la tarde, la noche y la madrugada.

Se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. En el norte y oriente del Atlántico podrían presentarse precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Para la región Pacífica, el panorama también apunta a lluvias importantes.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente durante la tarde y la noche.

En la región Andina, las lluvias podrían extenderse por diferentes zonas de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Huila y Boyacá.

El pronóstico contempla precipitaciones de moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en sectores de estos departamentos.

En la Orinoquía, el Ideam prevé precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, principalmente durante la tarde, la noche y la madrugada. Algunas de estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

La región Amazónica también tendrá condiciones favorables para las precipitaciones.

Se esperan lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Guaviare, Vaupés y Caquetá, mientras que en otras zonas de Guainía, Putumayo y Amazonas podrían presentarse precipitaciones entre ligeras y moderadas.

En contraste, el pronóstico señala que los menores acumulados de lluvia podrían registrarse en el noroccidente de la región Caribe y en sectores del sur de las regiones Andina y Amazónica.

Aunque las temperaturas máximas se mantendrían cerca de los promedios climatológicos de octubre, la combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica elevada durante las tardes.

Imagen persona protegiéndose de la lluvia en Bogotá Foto: Getty Images

Bogotá: estas localidades podrían tener lluvias

Para Bogotá, el pronóstico señala que la mañana tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

Sin embargo, podrían presentarse lluvias ligeras y dispersas, especialmente en el sur y occidente de la capital.

La situación podría cambiar durante la tarde, cuando se espera mayor nubosidad y probabilidad de lluvias de variada intensidad en el norte y occidente de Bogotá.

Las localidades que podrían verse afectadas son Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy.

Para la noche, se prevé cielo parcialmente nublado, con posibilidad de nuevas precipitaciones en el occidente de la ciudad, especialmente en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

La temperatura máxima estimada para la capital es de 21 °C.