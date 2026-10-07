Condenado exsenador Pulgar confirma que su hija Isabella aspirará a la Gobernación del Atlántico

Este miércoles, 7 de octubre, el condenado exsenador Eduardo Pulgar confirmó que su hija Isabella Pulgar tomó la decisión de aspirar a la Gobernación del Atlántico, de cara a las elecciones de 2027.

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Este anuncio fue realizado por el cuestionado político en medio de una entrevista que le concedió al periodista Jorge Cura, en Emisora Atlántico, en la que también habló sobre el futuro de su grupo político y aseguró que respaldará el proyecto electoral de su hija.

Pulgar entregó detalles de cómo se enteró de la aspiración de su hija Isabella a este cargo departamental en casa de Karime Mota.

“Isabella nos invitó a una cena y ahí hablamos de que ella definitivamente iba a aspirar a la Gobernación del departamento; es su decisión”, afirmó Pulgar.

El polémico Pulgar recordó que tampoco intervino inicialmente en la decisión de su hija de lanzarse a la Asamblea y aseguró que, en ese momento, incluso le manifestó que no quería que sus hijos ingresaran a la política.

“Cuando Isabella tomó la decisión de ser diputada, ella a mí no me pidió autorización ni permiso; ella me notificó que iba a aspirar a la Asamblea del departamento del Atlántico. Yo le dije que no quería que ningún hijo mío se metiera en política”, sostuvo.

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El excongresista condenado por tráfico de influencias defendió las capacidades de su hija para buscar el principal cargo departamental.

“Isabella es una mujer inteligente, preparada, es una mujer joven. Yo a esa edad ya tenía mis tres hijos mayores, ya me había organizado personalmente, y pienso que una persona a esa edad está preparada para organizar y manejar los destinos de un departamento”, aseguró.

Y agregó: “Yo no tengo ningún inconveniente en apoyarla y pienso que es una gran líder, porque lo ha demostrado con su independencia y lo demostró en la asamblea del departamento”.