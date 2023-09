Ministro Mauricio Lizcano contestó a empresarios y Pymes, sobre la ‘estigmatización’

Sobre esto, Lizcano, manifestó: “El Gobierno no estigmatiza a los comerciantes, mucho menos a los pequeños y a los medianos. El Gobierno nunca ha dicho que está en contra ni de los empresarios pequeños, medianos o grandes. Ese es un paradigma que no existe”.

“El Gobierno no quiere ni más pobres ni menos empresarios, el Gobierno quiere es menos pobres y no, no está en contra de los empresarios”, afirmó con ahínco. Mientras que expresó que al mismo Gobierno también lo estigmatizan, con tales afirmaciones (las mencionadas).