Millicom no desiste de capitalizar Tigo UNE y hace su tercer intento: ¿En qué consiste esta propuesta?

¿En qué consiste esta tercera propuesta?

¿Qué pasó con las anteriores propuestas?

Luego de esta respuesta, la multinacional hizo otro intento. En una carta dirigida a Jorge Carrillo, gerente de EPM, la propuesta explica: “Millicom y EPM suscribirían, ambos y en conjunto, a prorrata de su participación, la totalidad de las acciones propuestas para la capitalización (por aproximadamente 300.000 millones de pesos cada uno). La capitalización se haría al valor contable, legal y auditable de las acciones en los libros de la empresa. Con una capitalización conjunta, no habría dilución para ninguna de las dos partes. Y repetimos: Millicom no busca, ni puede, causar una dilución obligatoria para EPM. Nuestro interés es capitalizar a UNE en conjunto. No es una propuesta hostil, ni obligatoria. Millicom no puede, ni desea, imponerla”, señaló en la misiva.