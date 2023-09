Tigo asegura que no va a dejar de prestar sus servicios, pese al pleito entre Millicom y EPM

El rifirrafe entre Millicom y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por el proceso de capitalización de Tigo-UNE, tiene a millones de usuarios sumidos en el temor de quedarse sin servicio. Aunque en repetidas ocasiones se ha dicho que no se dejará sin cobertura a los ciudadanos, el retraso en la inyección de dinero tiene a la compañía de telecomunicaciones al borde de una reorganización, que podría empeorar el problema financiero.

No obstante, Tigo ha presentado un parte de tranquilidad para los usuarios, y la opinión pública en general, asegurando que no se va a dejar de prestar el servicio, y que, hasta el momento, no se presenta algún inconveniente o fallo dentro de sus operaciones.