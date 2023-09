“La capitalización de Tigo-UNE se requiere para que la empresa salga adelante”: Millicom

Tigo-UNE pasa por una compleja situación financiera. Durante 2022, sus pérdidas ascendieron a 473.000 millones de pesos. El lunes pasado, en la tarde, hubo una reunión entre los accionistas de la compañía, la multinacional Millicom y EPM, a instancias del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, para encontrar salidas que permitan asegurar el futuro de la empresa de telecomunicaciones.

Lizcano, tras la reunión, dio un plazo perentorio para definir las acciones a seguir en la compañía: “Antes del 9 de octubre invitamos a los accionistas EPM y Millicom a que capitalicen la empresa, o sea diluida”.

SEMANA conversó con Mauricio Ramos, CEO de Millicom, quien aseguró que la multinacional tiene interés en capitalizar a Tigo-UNE y espera que su socio en la compañía, EPM, participe de ese proceso. Esta es la entrevista:

SEMANA: ¿Cómo les fue en la reunión que tuvieron con el ministro de las TIC para analizar la situación de Tigo-UNE?

Mauricio Ramos (M. R.): Creo que fue una reunión muy productiva y al mismo tiempo quiero celebrar la iniciativa del ministro Lizcano de convocarla y convocar a las partes para que se lleguen a acuerdos que pongan principal prioridad en la continuidad del servicio de una situación que lleva meses sin llegar a feliz término.

SEMANA: ¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión?

M. R.: Primera conclusión, hay acuerdo respecto a que la empresa necesita una capitalización. Dos, hay acuerdo respecto al monto requerido, son 150 millones de dólares. Tres, hay acuerdo en que los socios pueden ponerlo por partes iguales (50-50) o uno de los socios puede tomar la decisión de no poner su participación y diluirse. Y ya de antemano a la reunión, Millicom había expresado su voluntad y su capacidad no solo de concurrir a esta capitalización con los 75 millones que serían su parte prorrata, sino, de ser necesario, para la tranquilidad de que la empresa pueda continuar hacia adelante, Millicom estaría dispuesto a poner el ciento por ciento de los recursos. Y reiteramos también que no es esa nuestra preferencia, preferimos que ocurra 50 % EPM y 50 % Millicom y que se dé esta capitalización. Estos puntos son un gran avance porque demuestran que hay un camino para capitalizar la empresa y queda claro que es una decisión, en este caso de EPM, de decidir si quiere o no poner su parte.

SEMANA: ¿Qué se logra con la capitalización?

M. R.: Con la capitalización se logra darle a la empresa patrimonio y liquidez: esos 150 millones de dólares abren las compuertas para dar tranquilidad al sector financiero para desembolsar recursos por alrededor de 180 millones de dólares que ya están negociados y que están pendientes de parte de la banca de un compromiso de los accionistas diciendo, ‘aquí nosotros también estamos poniendo plata que va al patrimonio’. Con eso se accede a esos recursos de deuda que son importantes para continuar el plan de desarrollo e inversión del negocio en el largo plazo. También se permite con esos 150 millones de dólares darles tranquilidad a las entidades financieras que están dando bonos de garantía para garantizar el pago del espectro de la empresa en el largo plazo y adicionalmente también les dan tranquilidad a las contrapartes que entran en una eventual, de ser aprobada, fusión de las redes móviles de que la empresa con la cual están siendo socios en la fusión tiene la capacidad financiera de largo plazo y, más importante, permite a Tigo continuar creciendo y continuar prestando el servicio que le ha hecho ser hoy el segundo operador de un mercado

SEMANA: ¿Con esa capitalización ustedes participarían en la subasta de 5G?

M. R.: Es una de las grandes cosas que esta capitalización abre. Con ella, la empresa continúa adelante y sumado a la fusión de las redes móviles, esta empresa sería partícipe en el proceso de 5G. Parte de eso es lo que está en juego aquí.

SEMANA: ¿El tema de las redes móviles es la alianza que tienen con Telefónica?

M. R.: Correcto.

SEMANA: ¿En qué va ese proceso?

M. R.: Lo miramos como una oportunidad muy valiosa de hacer más eficiente la operación de dos operadores, para que con una sola red cada uno de ellos pueda seguir prestando por separado servicios a clientes, compitiendo por el cariño y el afecto de los clientes, pero teniendo una sola red con lo cual se reduce el costo, se hace más eficiente y se puede enfrentar mucho mejor la gran competencia que tiene este mercado.

SEMANA: ¿Eso está para el concepto de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio)?

M. R.: Correcto, está para aprobación de la SIC y naturalmente respetamos profundamente el concepto que la SIC está por adelantar.

SEMANA: Volviendo al tema de la capitalización de Tigo-UNE, ¿EPM está interesada en capitalizar?

M. R.: Es una excelente pregunta para ellos y yo por respeto por mis socios prefiero que sean ellos que respondan. Esto es muy importante: durante estos ocho años, desde la fusión, la relación con EPM ha sido amable, cordial y profesional. Todas y cada una de las decisiones que han regido el destino de Tigo en Colombia han sido tomadas de manera unánime por la junta directiva de Tigo, cuya presidencia recae en cabeza de EPM. Nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro querer y lo dije públicamente, es que esta capitalización por 150 millones de dólares se haga prorrata, que cada uno de los socios ponga su parte (50-50), solo porque la empresa lo requiere para continuar prestando servicios para que haya 5G, para la continuidad de la empresa es que decimos que estamos dispuestos a poner la totalidad de los recursos. Además, para que el Gobierno nacional sepa que esta empresa tiene respaldo, pero esa posición es una posición subsidiaria, nuestra preferencia es que seamos ambos socios quienes capitalicemos 50-50.

SEMANA: EPM ha manifestado su interés de salir del negocio de Tigo-UNE, ha tenido problemas con su trámite en el Concejo…

M. R.: Esa es una pregunta para EPM. Realmente, como se dice, ese toro lo miramos desde la barrera, ese partido lo miramos desde la tribuna

SEMANA: ¿Qué pasa si Millicom asume solo la capitalización? ¿Qué pasa con EPM?

M. R.: Una de las cosas que quedó claras en la mesa de trabajo es que eso conlleva una mayor participación de Millicom en la empresa porque es quien está poniendo los recursos para salvar la empresa. Esperamos que no sea ese el resultado. Esperamos que el resultado sea una capitalización por parte de los dos socios. Entendemos y entiende la mesa que en el evento de que haya uno solo de los socios quien ponga los recursos que se necesitan para sacar la empresa adelante, naturalmente su participación será mayor.

SEMANA: ¿No hay otra salida?

M. R.: La capitalización se requiere. No hay otra salida porque la banca, los eventuales socios en infraestructura, las otras necesidades de la empresa requieren que la capitalización se haga. Hay acuerdo en que se necesita, hay acuerdo que son 150 millones de dólares, hay acuerdo en que debe realizarse prontamente. Se habla de que de no haber acuerdo se llegaría a una situación en la cual se entre a una reorganización de los pasivos financieros de la empresa. Yo no creo que ese sea un escenario razonable ni probable porque hay por lo menos un socio que está diciendo aquí está la plata.

Entonces, entrar a un proceso de reorganización me parece no lógico. No obstante, si esa es la única salida distinta a una capitalización en un proceso de reorganización, quiero ser muy enfático: no se pone en juego la prestación del servicio, ni se ponen en juego los clientes. Sencillamente se entra a un proceso de reorganización de los pasivos financieros de la empresa y eso es todo.

SEMANA: Hay una asamblea que viene de Tigo-UNE. ¿Qué se va a definir allí?

M. R.: En esa asamblea se va a confirmar la necesidad de que la empresa realice una capitalización por 150 millones de dólares y entonces posteriormente los socios tendrán autónomamente la capacidad de decidir, cada uno de ellos, si quiere llevar a cabo esa capitalización.

SEMANA: El alcalde Daniel Quintero aseguró que si EPM aprueba la capitalización, Millicom debe comprometerse a que no se pierda más plata ¿Ustedes pueden hacer ese compromiso?

M. R.: No he leído las declaraciones del alcalde.

SEMANA: Dijo también el alcalde que si no convence a EPM de la capitalización tendría que ir al Concejo a pedir la autorización para la dilución ¿Ustedes irían?

M. R.: No he leído el concepto del alcalde y como les decía todos esos partidos políticos los miramos desde la barrera, desde la tribuna. El foco debe estar en allegar los recursos a la empresa, esa es la prioridad, allegar los recursos a la empresa que continúe prestando servicios, que pueda continuar invirtiendo, que participe en 5G y que salga adelante. El foco es allegar los recursos a la empresa.

SEMANA: En el escenario en que EPM no autorice la capitalización o no vaya a la capitalización y el Concejo no aprueba la dilución, ¿qué pasa con Tigo-UNE? ¿Qué pasa con la decisión de capitalizar o no?

M. R.: La decisión de capitalizar o no recae sobre cada uno de los socios. Millicom ya ha dicho que está dispuesto a capitalizar su parte y de ser necesario el todo. La pelota está en la cancha de EPM, si quiere o no quiere capitalizar. De manera coloquial, es hora de rajar o prestar el hacha. Eso es lo que está por delante.

SEMANA: ¿Hay alguna posibilidad o algún escenario en donde Millicom y EPM puedan tener un acuerdo para vender a un tercero?

M. R.: La prioridad en este momento es la capitalización de la empresa. La compañía necesita en momentos prontos que sus socios, ojalá los dos, alleguen los recursos que necesita la empresa. Esa es la prioridad en este momento

SEMANA: Y necesita que genere valor…

M. R.: La empresa, de no ser capitalizada, su valor es cerca de inexistente. La capitalización se requiere para que la empresa salga adelante.

SEMANA: ¿Ustedes están contentos con el mercado en Colombia? ¿Millicom quiere seguir en Colombia?

M. R.: En el largo plazo, sí. Colombia tiene una cantidad de problemas estructurales que están siendo resueltos poco a poco. Número uno, un altísimo costo del espectro. Las reducciones que ha habido son positivas, pero no suficientes. El costo del espectro en Colombia sigue siendo excesivamente alto. Miramos con ojos aprehensivos que en 5G tal vez se empiece a corregir este problema y que los costos sean unos que se acondicionen con el mercado.

Número dos, este mercado continúa teniendo operadores de muy poco tamaño. Operadores como Telefónica, Millicom y Wom son muy pequeños para el mercado y por eso necesitamos lograr eficiencias en la compartición de redes y eso es lo que explica este proceso de fusión de las redes entre Telefónica y Tigo. Es una forma de lograr eficiencias para poder competir en un mercado que es excesivamente competido en el cual hay operadores muy pequeños.

También se necesitan corregir otras cosas como el costo de los bonos de garantía para pagar por un espectro que ya es excesivamente alto. Esas garantías exceden el valor mismo del espectro y generan costos financieros para las empresas que terminan no siendo para beneficio ni de los clientes ni del sector de telecomunicaciones, sino para el sector financiero. En eso también este gobierno está en proceso de corregir. Entonces el sector finalmente como está haciendo crisis, el sector entero está empezando a ver sendas hacia la recomposición y eso es muy importante: menores costos de espectro, compartición de redes, evitar que los recursos que se allegan para la provisión de garantías sean excesivamente altos, que se indexe innecesariamente el costo del espectro. Estamos llegando a una situación en la cual se están empezando a corregir los problemas estructurales de la industria.

No hay crisis que deba ser desaprovechada y ojalá esta no la desaproveche el país.

SEMANA: El Gobierno puso un límite que fue el 9 de octubre para llegar a un acuerdo o la capitalización o la dilución o eventualmente la reorganización ¿Los tiempos son suficientes para lograr un acuerdo en la capitalización?

M. R.: No solo son suficientes, sino que es necesario llegar a una resolución. Por meses llevamos pidiendo desde Millicom esta capitalización. Empezamos pidiendo la capitalización, entonces es importante que lleguemos a un momento en que se resuelva, es decir, que ambos socios pongan la plata, que si uno de ellos no pone la plata, que preste el hacha o si no se llega a un acuerdo, entonces finalmente, infortunadamente, que se llegue a una reorganización de la empresa. Todos son resultados que protegen a los usuarios y mantienen la capacidad de la empresa para seguir trabajando para el país

SEMANA: ¿Qué llevó a Tigo a la situación en la que está?

M. R.: Mire, esta es una situación de la industria. Otros han pasado ya por esta situación y han requerido grandes capitalizaciones. Telefónica requirió una gran capitalización hace unos pocos años, los otros competidores están teniendo que invertir cifras importantes, pero en efecto, los altísimos costos del espectro, la necesidad de lograr eficiencias es importante, la pandemia tuvo un gran impacto, significativo en el sector, los altísimos grados de competencia todos esos son factores que han llevado a que las empresas necesiten capitalización. Tigo ha llevado a cabo un proceso de inversión y de expansión importante en Colombia. No olvidemos que hace unos años compramos espectro de 700, construimos una red que hoy tiene cobertura del 90 % del país, construimos redes fijas que tienen más de seis millones de hogares y hemos continuado creciendo en suscriptores. Entonces no es inusual que en un proceso en donde las situaciones de mercado son difíciles, donde ha ocurrido una pandemia, donde las condiciones macroeconómicas son difíciles, donde el espectro es alto, donde en efecto la competencia es tan grande, un plan de inversiones requiera capitalización y esa es la situación en la cual está Tigo-UNE.

SEMANA: ¿La situación de Tigo-UNE es similar a la de otros mercados donde ustedes participan?