¿Cuáles son los riesgos de la integración entre Tigo y Movistar? ¿Cómo mitigarlos? El mercado ante un “duopolio técnico”

Contar con una conexión a internet estable es fundamental en la vida cotidiana, ya que esta herramienta no solo facilita la comunicación a través de redes sociales, sino también el acceso a información actualizada a nivel global. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué se debería garantizar para que la operación no tenga efectos anticompetitivos?

F.S.: Según el MinTIC y la CRC, para que la operación de integración entre Tigo y Movistar no tenga efectos anticompetitivos, se debe garantizar la adopción de medidas regulatorias que preserven la presión competitiva y eviten la exclusión de operadores más pequeños. Específicamente, se recomienda asegurar el acceso mayorista a la red de acceso (RAN) del ente integrado bajo condiciones objetivas, razonables y no discriminatorias. Además, se debe mantener la estabilidad de las condiciones comerciales para los OMV, implementar mecanismos de seguimiento estricto a la evolución de precios minoristas, y evitar el desmonte de infraestructura en zonas rurales sin autorización previa. Estas garantías buscan que las eficiencias derivadas de la integración se trasladen efectivamente a los usuarios y que el mercado conserve una estructura competitiva, evitando la consolidación de un duopolio y la coordinación tácita entre los grandes operadores.

F.S.: De acuerdo con la CRC y el MinTIC, en materia de espectro, los ajustes necesarios ante la integración entre Tigo y Movistar deben centrarse en garantizar el cumplimiento estricto de los topes regulatorios de espectro establecidos para evitar la concentración excesiva de este recurso esencial en manos del nuevo ente integrado. Es fundamental que, antes de la materialización de la operación, se realicen las devoluciones y cesiones de espectro comprometidas por las partes, de modo que la distribución final entre los operadores preserve la simetría y no genere ventajas dominantes. Además, se recomienda fortalecer la regulación sobre el acceso mayorista a la infraestructura y el espectro, asegurando que operadores más pequeños puedan acceder en condiciones razonables y no discriminatorias, lo que incluye la posibilidad de compartir espectro y utilizar mecanismos como el Roaming Automático Nacional (RAN) bajo tarifas orientadas a costos marginales. Estos ajustes buscan mantener la equidad en la tenencia de espectro, promover la competencia efectiva y evitar que la integración derive en barreras

F.S.: En el mercado mayorista se pueden adoptar medidas como la obligación para el ente integrado de mantener condiciones estables, objetivas y no discriminatorias de acceso y uso de redes para los OMV existentes y potenciales durante un período transitorio, así como garantizar el acceso mayorista a la red de acceso (RAN) bajo un esquema de capacidad y con tarifas reguladas. Estas medidas buscan evitar que la integración derive en un monopolio mayorista, preservar la presión competitiva, facilitar la permanencia y expansión de los OMV, y asegurar que los operadores de menor escala puedan competir en igualdad de condiciones, promoviendo así la diversidad de oferta y la contestabilidad del mercado móvil colombiano.

F.S.: Los OMV desempeñan un papel fundamental en la diversificación y dinamización del mercado de telecomunicaciones, ya que amplían la oferta de servicios y atienden nichos específicos de usuarios que los grandes operadores no siempre cubren eficientemente. Sin embargo, tras una integración como la de Tigo-UNE y Movistar, el impacto sobre los OMV podría ser negativo si no se adoptan medidas de protección, pues quedarían con una única alternativa real de proveedor de red mayorista, lo que eliminaría la competencia entre redes por alojar OMV y podría traducirse en condiciones menos favorables, mayores costos y menor capacidad de negociación para estos actores. Esto pondría en riesgo la continuidad de los OMV y la diversidad de ofertas para los consumidores, afectando especialmente a segmentos sensibles del mercado. Por ello, es crucial garantizar condiciones estables y no discriminatorias de acceso mayorista para los OMV, preservando así su capacidad de competir y contribuir a la presión competitiva en el mercado minorista.