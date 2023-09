Fuerte choque entre Millicom y Alcaldía de Medellín por Tigo-UNE. MinTIC pidió intervención de las superintendencias

El problema, al parecer, vendría del aporte que tendría que asumir las Empresas Públicas de Medellín, pues no estarían dispuestos a realizar el multimillonario aporte, sobre todo después de conocerse que en una asamblea de Tigo-Une se acordó que Millicom se quedará con el 98 % de la compañía, y EPM con el 2 %.

“Millicom, que es una extranjera que maneja a Tigo-Une, llevó a una dilución forzosa a EPM, para quedarse ellos con el 98 % de la compañía, y nosotros solo, como EPM, con el 2 %, sin poner un solo peso; en una votación a la que se opuso EPM y qué se hizo violando los acuerdos del Concejo, de espaldas a la ciudad, sin pasar por el Concejo, y que además el acuerdo de accionistas, decía que esa votación requería una mayoría especial, es decir contar con el voto también de EPM. Ellos lo forzaron, lo hicieron sin esa votación (...) Eso es una irregularidad de un tamaño gigante, pero, ellos tienen los mejores abogados del mundo, tienen muchas voces, muchos poderosos, que les han permitido llegar hasta donde han llegado. Hoy no podemos dejar que eso ocurra”, declaró Quintero en video a través de sus redes sociales.

La defensa de Millicom sobre las acusaciones de Daniel Quintero

Millicom insiste en la necesidad de la capitalización, y aseguró que si EPM aporta al salvamento no perderá participación accionaria. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria (...) Con esta inyección de capital, Millicom tiene la convicción de que TigoUNE, continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia”, detallaron en su pronunciamiento.