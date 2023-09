Daniel Quintero se despacha contra Millicom en el caso de Tigo-UNE, asegura que la multinacional está mintiendo: “Estamos ante la toma hostil de un administrador”

Después de ese proceso de fusión, lo que hemos observado -desde entonces- es que vendieron las torres para luego alquilarlas, despidieron a los empleados, deterioraron la calidad del servicio y empezaron a destruir el valor patrimonial de la empresa, al punto que en los últimos 10 años se ha perdido al menos el 96% de ese valor. Hace unos días Millicom le informó a EPM que estaba a punto de quebrar y que si no se hacían varias acciones, entonces la empresa no tenía escapatoria.

Millicom lo que está procurando es no tener que ir al Concejo para poder asignarle el valor que ella quiera a la acción. Y luego a través de una estrategia de responsabilidad fiduciaria, obligar a los miembros de la Junta Directiva, ya no de la Asamblea sino de la Junta Directiva, a aprobar esa dilución de forma forzosa.

Y lo que había presentado Tigo hasta ese momento era un camino completamente diferente en el que las partes acordaban analizar la opción de capitalizar. Tigo se comprometió a presentar una información que demostrara que el negocio cerraba, en especial que la plata de la capitalización no se iba a perder, que no iba a ser utilizada como contragarantía de pólizas. Y lamentablemente en el camino nos dimos cuenta que no solo Tigo no tenía esa información, Millicom no tenía esa información, sino que mucha de la información que le presentó al Gobierno Nacional en la mesa con el MinTIC era falsa.