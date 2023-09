Gobierno reitera ultimátum a Tigo-Une para que anuncie sus acciones, o intervendrá

Y añadió: “Es lo que he dicho siempre, si el 11 de octubre no hay un acuerdo o capitalización por parte de los socios, o dilución con aprobación del Concejo, o una solicitud de entrar a la Ley 1116 capítulo 11, el Gobierno entraría a salvar la empresa, porque no vamos a dejar que la empresa se acabe”.

“En general, cuando una empresa llega a tener un patrimonio negativo, entra en causal de reorganización o liquidación, eso es general para todas las empresas. Han pedido a EPM una capitalización, pero EPM, para poder dar plata a una empresa que lo ha hecho mal, que ha administrado mal, esa empresa que se llama Millicom, debe demostrar que el dinero no se perderá, y hasta el momento no ha podido hacerlo”, señaló Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Las discusiones que vienen antes de la asamblea de este jueves 21 de septiembre

Millicom le respondió al alcalde en un comunicado, indicando que EPM no se ha diluido. “Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluida y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, señaló la multinacional.