ETB le pide al Gobierno un cambio de regulación para poder participar de la subasta 5G

Así mismo, el presidente instó a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) pueda modificar la definición de OMV que limita a empresas como ETB en el desarrollo de nuevos modelos de negocio al restringir la posibilidad de operar en aquellas zonas en las que no le fue asignado espectro. Un concepto que no es estándar global, pues países como España, Estados Unidos y Brasil sí lo permiten.

Desconexión por falta de capacidad adquisitiva

Otro de los aspectos que destacó el presidente Alex Blanco en la conversación es que “la desconexión de la población en Colombia no se da por falta de inversión en infraestructura, sino por ausencia de capacidad de pago en su mayoría”.

Por ejemplo, en cabeceras municipales el 30 % de los hogares no cuenta con conexión a internet; de estos, más de la mitad afirma que no se conecta por razones de costos (57 %) y mientras que, por falta de cobertura, apenas es el 1%, de acuerdo con el informe Indicadores Básicos de TIC en Hogares del Dane. En zona rural, en donde hay retos de cobertura, del 70 % de los hogares que no tiene internet, el 45 % argumenta como principal razón el costo, pese a que la tarifa del servicio en Colombia, en términos de paridad adquisitiva, está por debajo del promedio de las Américas.