El campo colombiano, desconectado y ‘en pañales’ para alcanzar una revolución tecnológica | Esto fue lo que encontró el Dane

Sin plata

Sin embargo, es bien sabido que hay cierta dificultad para que el internet sea de calidad en varias zonas del país. También hay que destacar que el 29,2 % de los que no tienen internet, argumentaron que no lo necesitan; mientras que un 5,7 % dijo no saber usarlo y el 5,2 % decidió no pagar un servicio por la inexistencia de cobertura. Finalmente, el 3,6 % de los no usuarios del que se ha convertido ya en un servicio importante para estar conectado con el mundo, sostuvieron que no tenían para adquirir un dispositivo.