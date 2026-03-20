Por qué el portátil se apaga aun teniendo batería disponible: esta es la explicación de expertos

El portátil muestra que aún tiene carga disponible, pero de repente se apaga sin previo aviso, algo que puede dañar fácilmente el progreso de trabajos como también de juegos que no hayan sido guardados.

Este comportamiento suele ser más común de lo que parece y expertos señalan que puede estar relacionado con el desgaste de la batería, fallos en la medición de energía o incluso condiciones internas del equipo que afectan su rendimiento; sin embargo, hay opciones que permiten hacer revisiones para así descartar posibles gastos.

La batería ya no responde como antes

Con el paso del tiempo, las baterías de los portátiles van perdiendo capacidad, lo que significa que el porcentaje que aparece en pantalla no siempre refleja la energía real disponible.

Según la compañía Lenovo, el uso intensivo del equipo. Especialmente en tareas exigentes, acelera ese deterioro.

“Eso hará que, incluso si tienes un 10 % de batería, poco a poco no te dure el mismo tiempo que te duraba antes haciendo exactamente lo mismo, y eso se produce porque la batería sufre un gran desgaste”, explicó Lenovo.

Lenovo advirtió que una batería con 10% ya no rinde igual debido a su desgaste progresivo. Foto: Getty Images

A esto se suma otro factor clave: el calor. Las altas temperaturas dentro del portátil afectan directamente el rendimiento de sus componentes. Si el sistema de ventilación no funciona correctamente, el equipo puede apagarse como mecanismo de protección para evitar daños mayores.

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¿Cómo se puede revisar el problema sin pagar?

Antes de pensar en cambiar la batería, existen algunas acciones sencillas que pueden ayudar a mejorar la situación. Una de las más recomendadas es calibrar la batería, un proceso que permite que el sistema vuelva a medir correctamente la carga disponible.

El procedimiento es simple: primero se debe cargar el portátil al 100 % y dejarlo conectado un par de horas adicionales. Luego, se utiliza el equipo hasta que se apague por completo. Finalmente, se vuelve a cargar sin interrupciones hasta alcanzar nuevamente el 100 %.

Antes de reemplazar la batería, expertos recomiendan calibrarla para mejorar la precisión del sistema. Foto: Getty Images

Este proceso ayuda a que el indicador de batería sea más preciso y puede reducir los apagones inesperados.

Otra medida útil es mantener actualizados los controladores del sistema, ya que en algunos casos los errores en el software también influyen en la forma en que se gestiona la energía.