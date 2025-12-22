Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

En una época dominada por la conectividad inalámbrica y los servicios en la nube, podría pensarse que los puertos físicos han perdido relevancia.

Sin embargo, en los portátiles modernos los puertos USB siguen siendo un componente esencial para el trabajo y el uso cotidiano.

Uno de los principales motivos de su importancia es la versatilidad. A través de un solo puerto USB es posible conectar una amplia variedad de dispositivos, como memorias externas, discos duros, teclados, ratones, impresoras, cámaras, audífonos, controles de videojuegos e incluso teléfonos móviles.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta tecnología no solo ha evolucionado, sino que ha mejorado de forma significativa. Su desarrollo ha permitido aumentar la velocidad y la eficiencia energética, aunque también ha provocado que algunos tipos de puertos queden obsoletos frente a nuevas versiones más versátiles.

Pocas personas saben cómo optimizar correctamente los puertos USB de su portátil. Foto: Getty Images

El USB surgió con el objetivo de simplificar la conexión entre computadores y periféricos. Las primeras versiones, como USB 1.0 y 1.1, ofrecían velocidades básicas, suficientes para dispositivos sencillos, pero limitadas para la transferencia de archivos pesados.

Puerto USB naranja: la característica oculta que pocos conocen y puede ser muy útil en sus dispositivos

Con la llegada del USB 2.0 se produjo un cambio clave: mayor velocidad y compatibilidad, lo que impulsó la popularización de las memorias USB y los discos externos. Más adelante, USB 3.0 y sus versiones posteriores dieron un salto importante al ofrecer transferencias mucho más rápidas y una mejor gestión de la energía, adaptándose a la creciente necesidad de mover grandes volúmenes de datos.

Ahora bien, para quienes cuentan con puertos antiguos que no coinciden con los estándares actuales, existen algunas alternativas prácticas. Realizar cambios de hardware en un portátil suele ser costoso, ya que sustituir componentes como la memoria RAM o un SSD implica una inversión considerable.

Además, reemplazar los puertos USB resulta complicado y poco práctico, a diferencia de lo que ocurre en un PC de escritorio.

Los puertos USB han evolucionado con el tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque los adaptadores o hubs USB no aumentan la capacidad real de las entradas, sí existe un método gratuito para mejorar el rendimiento de dispositivos como el ratón y el teclado.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, si bien no es posible incrementar los Mbps ni la potencia energética de los puertos, se puede optimizar su funcionamiento ajustando las tasas de sondeo o polling rate.

Al aumentar esta frecuencia, los periféricos responden con mayor rapidez y menor latencia, lo que se traduce en una experiencia de uso más precisa, especialmente en videojuegos. Con estas optimizaciones, un USB que normalmente opera a 125 Hz puede alcanzar los 500 Hz o incluso más.