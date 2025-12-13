El potente cable USB que debería tener para lograr transferencias de archivos más rápidas y eficientes

Desde hace muchos años, accesorios como los cables USB han simplificado notablemente la vida de los usuarios. Aunque con frecuencia pasan desapercibidos frente a dispositivos como celulares o computadores, la realidad es que cumplen un papel fundamental en el ecosistema tecnológico, ya que permiten la transferencia de datos, la carga de energía y la comunicación entre distintos equipos.

Desde cargar un teléfono cuando no hay un tomacorriente cerca hasta transferir archivos entre dispositivos, este pequeño accesorio acompaña múltiples procesos de la cotidianidad. El USB nació como un estándar creado para unificar y simplificar las conexiones entre dispositivos electrónicos. Antes de su llegada, cada equipo requería cables y puertos distintos; el USB resolvió este problema al establecer un sistema común, compatible y fácil de usar.

Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología, la evolución también ha llegado a los cables USB. Con el paso del tiempo, estos se han transformado y adaptado a las nuevas necesidades de los usuarios, ofreciendo una experiencia cada vez más completa y, sobre todo, más eficiente. En este contexto surge el USB4 2.0, un estándar que aún es poco conocido y del que muchos usuarios desconocen sus verdaderas capacidades.

Los cables USB permiten hacer una variedad de actividades. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal especializado Computer Hoy, en sus inicios la transferencia de archivos mediante USB era lenta. No obstante, con el avance de la tecnología, estos estándares han evolucionado de forma notable, pasando del USB 1.0 al USB 3.2, con incrementos significativos en velocidad y rendimiento.

En ese escenario aparece el USB4 2.0, un nuevo estándar que representa un salto aún mayor y que plantea una pregunta clave: ¿es realmente necesaria tanta velocidad para el usuario promedio? Como sucesor del USB4 lanzado en 2019 y basado en la tecnología Thunderbolt 3, este estándar se ha consolidado como el más potente hasta la fecha, al duplicar sus principales capacidades en apenas unos años.

La velocidad de transferencia de archivos y la capacidad de carga dependen directamente del estándar USB que se utilice. Usar una versión incorrecta puede limitar tanto la rapidez al mover datos como el aprovechamiento de la carga rápida. Por esta razón, el USB4 2.0 se posiciona actualmente como el estándar más avanzado, tras su lanzamiento en 2022 como sucesor del USB4 de 2019.

Este nuevo estándar duplica la velocidad de transferencia hasta alcanzar los 80 Gbps, lo que permite mover archivos de más de 100 GB en cuestión de segundos. Además, incorpora USB Power Delivery 3.1, una tecnología que posibilita una potencia de carga de hasta 240 vatios, según detalla la fuente consultada.

Un cable USB sirve para transferir datos de un dispositivo a otro. | Foto: Getty Images

Uno de los aspectos más destacados del USB4 2.0 es que mantiene el conector USB-C, el diseño reversible que ya es común en teléfonos, computadores portátiles, tablets y otros accesorios. Esto significa que no hay cambios visibles en el aspecto físico; sin embargo, a nivel interno, tanto los cables como los dispositivos integran una tecnología mucho más avanzada.