Si quiere grabar la pantalla del PC, estas son algunas herramientas gratuitas que no requieren instalación

Grabar la pantalla del computador se volvió una práctica habitual para estudiantes, creadores digitales y profesionales que necesitan mostrar procedimientos paso a paso. Aunque el mercado está lleno de opciones con funciones distintas, no todas logran ofrecer una experiencia completa sin pagos ocultos.

De acuerdo con un análisis realizado por el sitio web Computer Hoy, existen diversas herramientas gratuitas, que ofrecen una buena calidad tanto en la captura como en la edición básica del material obtenido, sin necesidad de invertir dinero.

Varias de estas alternativas funcionan sin costo y, al ser de código abierto, permiten grabar el escritorio, una ventana específica o un área delimitada, además de realizar recortes simples sin complicaciones. Para usuarios que buscan resultados rápidos y funcionales, estas opciones se convierten en una solución eficiente.

¿Cómo grabar la pantalla del PC?

VLC Media Player: Se trata de un reproductor gratuito y de código abierto que goza de gran popularidad por su capacidad para abrir prácticamente cualquier formato, incluso aquellos utilizados para IPTV. Su reputación en el manejo de archivos multimedia lo ha convertido en una herramienta esencial para millones de usuarios.

Aunque aún se encuentra en desarrollo, promete convertirse en una alternativa sólida para quienes buscan una solución gratuita que combine grabación de pantalla y herramientas básicas de edición.

CamStudio: En Windows abundan las opciones gratuitas para grabar la pantalla y una de ellas es CamStudio. Sus funciones de grabación son intuitivas y permiten capturar la actividad del escritorio sin complicaciones.

La herramienta sigue disponible gracias a un desarrollador que, en 2005, adquirió el dominio con la intención de revivir una aplicación popular de 2001. Como muchas de las mejores soluciones gratuitas, también se basa en código abierto, lo que garantiza transparencia y un uso seguro.

Xbox Game Bar: Integrada de forma nativa en Windows, la barra de juegos de Xbox se ha convertido en una de las opciones más prácticas para quienes necesitan grabar la pantalla sin configuraciones complejas. Su principal atractivo es que se activa con un simple atajo de teclado −Windows + G− y permite iniciar grabaciones al instante, especialmente útil durante sesiones de juego o demostraciones rápidas en el computador.