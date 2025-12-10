Si quiere conectar su celular al televisor, esta es la forma más rápida de hacerlo sin cables ni aplicaciones adicionales

Durante el mes de diciembre, cuando las reuniones familiares aumentan y las celebraciones navideñas giran en torno al televisor, muchos usuarios recurren a la duplicación inalámbrica para compartir contenido desde sus dispositivos.

Por fortuna, existe una tecnología presente en la mayoría de los televisores inteligentes recientes que permite una conexión rápida y estable, siempre que el celular y el Smart TV estén vinculados a la misma red wifi y ubicados a poca distancia.

Gracias a esta compatibilidad, la interacción entre ambos dispositivos se vuelve más fluida, lo que facilita mostrar recuerdos, reproducir series o compartir contenido multimedia durante los encuentros de fin de año.

En el caso de dispositivos como el iPhone, la función AirPlay ofrece una manera práctica de proyectar videos, fotos y películas en pantalla grande sin instalar aplicaciones externas ni utilizar cables adicionales.

Del mismo modo, los usuarios de teléfonos Android también cuentan con funciones nativas y opciones integradas en plataformas como YouTube o Netflix para transmitir contenido directamente al televisor. Estas herramientas, que no requieren accesorios ni apps de dudosa procedencia, se han convertido en una solución segura y conveniente para disfrutar películas y videos en familia.

Conectar el celular al televisor es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido. | Foto: Getty Images

Así puede conectarse al televisor

Para iniciar la duplicación desde un iPhone, el usuario debe abrir el ‘Centro de control’ deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. En este panel aparece la función ‘Duplicar pantalla’, que al tocarla despliega la lista de televisores y receptores compatibles conectados a la misma red local. Una vez identificado el dispositivo de destino, basta con seleccionarlo para iniciar el proceso.

En muchos televisores, al intentar establecer la conexión, aparece un código temporal que debe introducirse en el iPhone. Este paso confirma la autenticidad del vínculo y evita emparejamientos accidentales. Tras ingresar el código, la transmisión se activa y todo el contenido que se reproduzca en el celular —incluyendo videos, fotos o diapositivas— se refleja en la pantalla grande sin requerir configuraciones adicionales.

La función nativa de duplicación inalámbrica permite proyectar películas, presentaciones y aplicaciones. | Foto: Getty Images/Maskot

Para finalizar la sesión, el usuario solo necesita abrir nuevamente el Centro de control, acceder a ‘Duplicar pantalla’ y elegir la opción ‘Detener duplicación’. En los casos en los que se utilice un Apple TV como intermediario, también es posible cerrar la conexión presionando el botón ‘Menú’ del control remoto, lo que interrumpe la proyección al instante.

Si el televisor no aparece en la lista de dispositivos disponibles, es fundamental comprobar que ambos equipos estén conectados a la misma red wifi, que el televisor permanezca encendido y que la función AirPlay esté habilitada en sus ajustes.