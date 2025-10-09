La función que debe mantener activa en iPhone porque le puede salvar la vida en una situación de emergencia con su carro

Los dispositivos tecnológicos, como los teléfonos celulares, se han posicionado como elementos indispensables en la vida cotidiana de las personas, pues gran parte de las actividades diarias dependen de estas herramientas. Los modelos, colores y diseños disponibles son muy variados, lo que ofrece una amplia gama de opciones según los gustos y preferencias de cada usuario.

Sin embargo, dado su nivel de sofisticación, muchas de las funciones que incorporan suelen pasar desapercibidas y no se aprovechan plenamente. En el caso de Apple, por ejemplo, varios de los recursos que integran los iPhone no son ampliamente conocidos por los usuarios. Aunque estas funciones se desarrollan para mejorar la experiencia y la seguridad, no siempre se promocionan de forma visible o los usuarios no exploran a fondo los ajustes del dispositivo.

Una de estas funciones es la “Detección de choques”, disponible no solo en los iPhone, sino también en los Apple Watch. Su principal objetivo es identificar cuándo ocurre un accidente automovilístico para que el dispositivo pueda comunicarse lo antes posible con los servicios de emergencia.

La función tiene como objetivo avisar sobre algún accidente o choque en carro. | Foto: Getty Images

En cuanto a compatibilidad, esta función está disponible únicamente en los iPhone 14 o posteriores (en todas sus versiones) que cuenten con iOS 16 o una versión más reciente. En el caso de los relojes inteligentes, la detección de choques está habilitada en el Apple Watch Series 8 o posterior, el Apple Watch SE (segunda generación) y el Apple Watch Ultra o versiones más nuevas, siempre que operen con watchOS 9 o superior.

Según el Centro de Ayuda de Apple, “la detección de choques requiere una conexión satelital en el Apple Watch Ultra 3, una conexión de datos celulares o llamadas por wifi con acceso a internet desde el propio Apple Watch o un iPhone cercano. Los modelos con datos celulares pueden realizar llamadas de emergencia en muchos lugares, siempre que el servicio esté disponible”.

Es importante que los usuarios sepan que el sistema puede detectar distintos tipos de colisiones, como impactos frontales, laterales y traseros, así como vuelcos. Estos incidentes pueden involucrar sedanes, minivanes, vehículos utilitarios deportivos (SUV), camionetas y otros automóviles de pasajeros.

Los usuarios pueden añadir contactos de emergencia para contactarlos en caso tal. | Foto: Getty Images

Cuando el dispositivo detecta un accidente, muestra una alerta en pantalla y activa una cuenta regresiva de 10 segundos. Si el usuario no responde, el sistema realiza automáticamente una llamada a los servicios de emergencia y comparte la ubicación exacta del siniestro. Además, puede notificar a los contactos de emergencia registrados en la configuración del dispositivo.