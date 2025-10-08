Si perdió el control del televisor, así de fácil y práctico puede usar el celular para acceder a sus funciones sin complicaciones

Tener un televisor en casa se ha convertido casi en una necesidad para muchas personas, especialmente para quienes disfrutan del contenido audiovisual como películas, series o videojuegos en línea. Este dispositivo permite acceder de forma cómoda al entretenimiento en cualquier momento. No obstante, es importante aclarar que la mayoría de los modelos modernos requieren una buena conexión a internet para aprovechar todas sus funcionalidades.

Más allá de esto, es común que el control remoto se pierda o se dañe, lo que dificulta el acceso a funciones básicas del televisor, como encenderlo, apagarlo, ajustar el volumen o navegar entre aplicaciones. A más de una persona le ha sucedido.

En esos casos, podría parecer que la única solución es reemplazar el control remoto, pero antes de tomar una decisión apresurada, conviene revisar algunos aspectos. Es recomendable verificar si las pilas funcionan correctamente, si los botones están en buen estado o si la falla podría ser temporal. Si, después de estas comprobaciones, el dispositivo sigue sin responder, una alternativa rápida y práctica es utilizar el teléfono celular para controlar las funciones del televisor.

La forma más sencilla y segura de convertir el celular en control remoto es mediante las aplicaciones oficiales | Foto: Getty Images

Una de las maneras de hacerlo es a través de Android TV, un sistema operativo desarrollado por Google y diseñado especialmente para televisores inteligentes. Su principal objetivo es transformar una televisión tradicional en un centro de entretenimiento moderno, con acceso a aplicaciones, servicios de streaming y diversas funciones inteligentes integradas en una misma interfaz.

El Centro de Ayuda de Google explica el proceso de configuración en unos pasos sencillos:

En el teléfono Android, se debe abrir la aplicación Google TV. En caso de no tenerla instalada, puede descargarse de forma gratuita desde Play Store. Esta app no solo permite explorar contenido y recomendaciones, sino que también incorpora la opción de control remoto.

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el ícono de “Control remoto”. Al seleccionarlo, el teléfono activará la función que permite conectarse a televisores compatibles.

En la parte superior aparecerá la opción “Buscando dispositivos”. En ese momento, el celular comenzará a detectar los televisores o dispositivos cercanos conectados a la misma red wifi. Es fundamental asegurarse de que tanto el móvil como el televisor estén conectados al mismo internet.

Una vez que se muestre la lista de dispositivos disponibles, se debe seleccionar el televisor que se desea controlar. A continuación, se iniciará el proceso de vinculación.

En la pantalla del teléfono y del televisor aparecerán las instrucciones para confirmar la conexión.

Estas aplicaciones suelen funcionar a través de la conexión wifi, por lo que el teléfono y el televisor deben estar conectados a la misma red. | Foto: Getty Images/Maskot