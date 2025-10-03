La forma práctica de conectar el celular al televisor utilizando únicamente un cable HDMI

Hoy en día existe una amplia variedad de dispositivos tecnológicos que las personas utilizan, los cuales varían según sus necesidades. Entre los más comunes se encuentran el celular, el computador, el televisor, la tableta e incluso electrodomésticos que facilitan las tareas básicas del hogar.

Lo que muchos desconocen es que estos equipos pueden complementarse entre sí, ya que actualmente existen diversas opciones que permiten usarlos de manera simultánea para lograr una experiencia más personalizada. Un ejemplo es la conexión entre el celular y el televisor.

Conectar el móvil a la TV resulta muy práctico para disfrutar una pantalla más grande al momento de ver contenidos. Esta función es útil para compartir fotos, proyectar videojuegos, realizar videoconferencias más cómodas o acceder a plataformas de streaming.

Tener un cable HDMI es fundamental en la actualidad. | Foto: Getty Images

“Conectar el teléfono a un televisor puede ser útil para compartir fotos, videos, presentaciones y otras aplicaciones en una pantalla más grande. La forma de hacerlo depende del tipo de teléfono y televisor que se tenga”, explica La Casa del Electrodoméstico.

Según esta fuente, los pasos a seguir son los siguientes:

Verificar que ambos equipos sean compatibles con conexión HDMI.

Adquirir un cable adecuado. En algunos casos se requiere un cable HDMI a HDMI y, en otros, un adaptador que convierta la entrada al tipo de conexión del dispositivo móvil.

Conectar un extremo del cable al puerto HDMI del televisor y el otro al teléfono.

Acceder al menú del televisor y seleccionar la entrada HDMI correspondiente. Automáticamente, la pantalla del dispositivo se reflejará en el televisor, permitiendo visualizar fotos, videos, presentaciones o aplicaciones en un formato más amplio.

Es posible conectar dispositivos al HDMI del televisor. | Foto: Getty Images

Cada vez más usuarios buscan formas prácticas de vincular sus dispositivos móviles con el televisor para disfrutar contenidos en una pantalla de mayor tamaño. Una de las alternativas más sencillas es mediante un cable HDMI, que no requiere aplicaciones externas ni conexión a internet.