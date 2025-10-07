Suscribirse

Tecnología

Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas tres aplicaciones, son gratis y seguras

Tras el anuncio del cierre de Magis TV, aparecen nuevas opciones para poder ver streaming.

Redacción Tecnología
8 de octubre de 2025, 12:04 a. m.
Magis TV se despide y los usuarios optan por nuevas formas legales de entretenimiento.
Tras su cierre, Magis TV da paso a aplicaciones seguras para seguir viendo contenido. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

El reciente anuncio de que Magis TV se despedirá de los dispositivos es algo que puede significar algo fulminante para aquellos que veían sus series y películas, esto, evidentemente ignorando todos los temas de ilegalidad que contiene, además de que es una puerta abierta a programas infectados por virus, ciberestafas como otros tipos de ataques.

Aunque muchos la consideraban una opción práctica, la plataforma siempre estuvo rodeada de problemas legales y de ciberseguridad, ahora, su salida deja a varios usuarios buscando opciones seguras y legales para disfrutar de contenido en línea sin exponerse a riesgos.

Tres plataformas confiables y sin costo

Ahora con la desaparición de Magis TV, aparecen alternativas que anteriormente existían siendo gratuitas que permiten seguir viendo series, películas y programas sin infringir derechos de autor ni comprometer la seguridad del dispositivo, estas tres aplicaciones cuentan con amplios catálogos, las cuales son:

  1. YouTube
  2. Pluto TV
  3. ViX
Medida insuficiente: borrar Magis TV sin cerrar la cuenta deja expuestos los datos, según expertos.
Aunque se elimine Magis TV, expertos afirman que la privacidad sigue en riesgo si la cuenta sigue activa. | Foto: Getty - Pinterest

Estas plataformas están disponibles en las tiendas Google Play Store y App Store, ofrecen diferente tipo de contenido con calidad apropiada de imagen, sin necesidad de descargas externas ni enlaces sospechosos, si bien no publican estrenos de cine recientes, sí garantizan una experiencia estable, legal y sin interrupciones por virus.

El secreto está en optar por herramientas que cumplan con las normas de distribución y respeten la privacidad del usuario, evitando así cualquier tipo de sanción o exposición a virus informáticos.

Contexto: Borrar Magis TV no basta para proteger sus datos: expertos advierten sobre paso clave para proteger su privacidad

Por qué desaparece Magis TV

Desde octubre de 2025, varios fabricantes de televisores inteligentes comenzaron a bloquear el funcionamiento de Magis TV al detectar que su función no contaba con licencias oficiales de transmisión, esta medida busca proteger a las marcas como también a los usuarios frente al uso de programas no autorizado.

La piratería y violación de derechos llevan a expertos a desaconsejar MagisTV.
Por permisos invasivos y origen dudoso, expertos aconsejan evitar MagisTV. | Foto: Getty - Pinterest

A diferencia de los servicios legales, Magis TV no adquiría derechos de emisión sobre el contenido que ofrecía, lo que la convertía en una plataforma ilegal. En cambio, las aplicaciones oficiales pagan por las licencias y permiten a las productoras y canales mantener el control de sus obras.

El cierre de Magis TV se refleja como un punto de giro en el consumo streaming, pues más allá de ser gratuito, la seguridad y la legalidad se consolidan como los factores clave para disfrutar del entretenimiento en línea sin riesgos.

