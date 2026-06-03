Amazon Prime Video anunció un importante cambio en su plataforma de streaming: un nuevo modelo de suscripción sin publicidad que se estrenó en Estados Unidos hace casi tres meses.
Este nuevo plan representa uno de los mayores cambios de la plataforma desde su creación, sustituyendo su versión más económica y sin anuncios por una opción mejorada, aunque un poco más costosa.
El anuncio oficial lo hizo el pasado 10 de abril, explicando a sus suscriptores que el servicio de streaming Prime Video sin anuncios ahora sería reemplazado por Prime Video Ultra, por lo que dejarían de tener acceso al plan Ad Free para optar por esta nueva versión, que incorpora mejoras técnicas y cambios en el precio.
El aviso comenzó a enviarse a los usuarios desde el 13 de marzo, detallando que el costo mensual de este nuevo modelo de suscripción es de unos 4,99 dólares, una cifra que, al tipo de cambio actual, equivale aproximadamente a entre 17.800 y 18.000 pesos colombianos.
Según Amazon News, esta modificación representó un aumento de 2 dólares, teniendo en cuenta que Prime Video sin anuncios era una suscripción mensual que los usuarios podían cancelar en cualquier momento.
Otras novedades de Prime Video Ultra
La idea para impulsar este modelo de suscripción, según la plataforma, es presentar una alternativa anual con un ahorro total del 23%, sumando unos 45,99 dólares por año.
Con esta actualización se busca mantener la experiencia sin anuncios y, al mismo tiempo, introducir nuevos elementos para competir con otras plataformas. Por eso, entre las novedades de Prime Video Ultra se destacan mejoras significativas, como vídeo 4K UHD con una claridad impresionante y una resolución cuatro veces superior a la del HD.
Además, la plataforma asegura que la experiencia de audio será superior gracias a la incorporación de tecnología Dolby Atmos, diseñada para ofrecer un sonido más inmersivo y cercano al de una sala de cine.
Entre las novedades también se encuentra la posibilidad de descargar hasta 100 títulos para disfrutarlos sin conexión a internet. Esta mejora representa un avance significativo frente al plan anterior sin anuncios, que únicamente permitía almacenar 25 títulos de contenido con licencia.
De esta manera, Prime Video sigue consolidándose como un referente dentro del competitivo mercado del streaming, incorporando, además, la posibilidad de reproducir contenido simultáneamente en cinco dispositivos, así como reforzar su función para compartir contraseñas entre los miembros del hogar, lo cual hace que la plataforma se convierta en una de las preferidas de muchos usuarios.