Tecnología

Magis TV: estos son los dispositivos en los cuales ya no funcionará

La salida de Magis TV del mercado marca un giro para millones de usuarios, ya que varios televisores dejarán de admitir su instalación.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 3:01 a. m.
Las actualizaciones recientes de los Smart TV han eliminado a Magis TV de su lista de apps disponibles, marcando el fin de su presencia en estos equipos.
El cierre de Magis TV genera cambios en el consumo digital, ya que diversos televisores dejaron de ser compatibles con la aplicación. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

El cierre de Magis TV en varios países de América Latina dejó a millones de usuarios sin una de las plataformas para ver contenido gratuito en línea; la medida judicial que declaró ilegal su funcionamiento por violar derechos de autor y marcó el fin de una era para quienes recurrían a esta forma como alternativa a los servicios de streaming.

Los televisores que ya no permitirán Magis TV

Durante años, Magis TV fue una de las aplicaciones más buscadas por los usuarios de Smart TV, ya que permitía acceder a películas, series y canales sin necesidad de pagar una suscripción, pero de manera ilegal. Sin embargo, desde octubre de 2025, varias marcas de televisores comenzaron a reforzar sus sistemas de seguridad a través del sistema operativo para impedir la instalación de programas no autorizados.

Magis TV se despide y los usuarios optan por nuevas formas legales de entretenimiento.
Varias compañías tecnológicas comenzaron a restringir Magis TV en sus dispositivos luego de las sanciones impuestas por incumplir derechos de autor. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

La restricción ya no podrán ejecutar la aplicación ni siquiera mediante archivos instalados manualmente, entre las marcas señaladas por el Cronista se encuentran:

  • Samsung, en todos los televisores con sistema Tizen.
  • LG, en los equipos con webOS.
  • Hisense, con sistema operativo VIDAA.
  • Roku TV
  • Apple TV
  • Panasonic, en los que no cuentan con Android TV.

Lo que buscan las empresas es evitar la instalación de aplicaciones de terceros que vulneren las licencias oficiales y fortalecer el control sobre el contenido que se reproduce en sus equipos.

Contexto: Borrar Magis TV no basta para proteger sus datos: expertos advierten sobre paso clave para proteger su privacidad

Los riesgos de instalar archivos APK en Smart TV

Aunque algunos usuarios intentan mantener a Magis TV mediante archivos APK o métodos alternativos, esta práctica representa riesgos importantes de ciberseguridad.

SmartTv
La medida judicial contra Magis TV provocó que numerosos televisores eliminen la posibilidad de ejecutar la app de manera externa. | Foto: Getty Images

Instalar este tipo de apps de terceros puede fácilmente exponer a los televisores en peligro como la filtración de datos personales, además, al tratarse de un servicio no autorizado, los desarrolladores detrás de estas aplicaciones no garantizan actualizaciones, soporte técnico ni protección de virus o programas maliciosos.

Por estas razones es que los expertos recomiendan hacer instalación de plataformas legales y seguras que cuenten con licencias oficiales.

Ahora, con la salida de Magis TV del panorama digital, el mercado del entretenimiento en línea atraviesa un nuevo capítulo que hace a los usuarios a buscar nuevas opciones, en donde han aparecido diferentes, seguras y reguladas.

streamingCelularTelevisoreslistadoPelículasseries

Noticias Destacadas

