Tecnología

Si conectó una memoria USB y el computador no la reconoció, estas podrían ser las posibles causas del error

Este problema puede generar frustración, pérdidas de tiempo y, en casos graves, la pérdida de datos importantes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 12:25 p. m.
Guardar documentos, fotos, videos y programas en una memoria USB es una práctica cotidiana.
Guardar documentos, fotos, videos y programas en una memoria USB es una práctica cotidiana. Foto: Getty Images

En el mundo de la tecnología, el almacenamiento y la transferencia de información son fundamentales, tanto en la vida personal como laboral. Por eso, las USB se han convertido en aliadas indispensables. Estos pequeños dispositivos permiten guardar documentos, fotografías, videos, música e incluso programas, lo que los hace muy útiles para estudiantes, trabajadores y cualquier persona que necesite mover archivos de un equipo a otro de forma rápida y sencilla.

Además de almacenar información, la tecnología USB se utiliza ampliamente para cargar dispositivos electrónicos como celulares, tablets, audífonos inalámbricos y relojes inteligentes. Hoy en día, la mayoría de los cargadores funcionan a través de cables USB, lo que evidencia su versatilidad y presencia en la vida cotidiana.

Sin embargo, no es raro que una USB no funcione correctamente al conectarla a un PC. Según explica Computer Hoy, estas fallas pueden deberse a distintas razones. Entre las causas de software, algunos archivos presentes pueden ser peligrosos y afectar el sistema operativo.

Un computador saturado dificulta la organización y la búsqueda de información.
Archivos corruptos, virus o programas peligrosos dentro de la USB pueden afectar el sistema operativo y bloquear el acceso a la información. Foto: Getty Images

Por otro lado, existen problemas físicos que impiden la correcta lectura de datos: puertos dañados o suciedad, como polvo acumulado, que limita el funcionamiento del dispositivo. Mantener limpia la USB puede parecer un detalle menor, pero influye significativamente en su rendimiento.

Tecnología

Científicos descubren ciudades mayas ocultas bajo la selva que podrían revelar secretos sobre su verdadera historia

Tecnología

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Tecnología

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico que sucederá este 17 de febrero

Tecnología

Nuevos precios de Starlink: así funciona ahora el cambio de plan del internet satelital para tenerlo en su celular

Tecnología

Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

Tecnología

Una experta advierte por qué enviar mensajes por WhatsApp a esta hora podría hacerlo quedar muy mal

Tecnología

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Tecnología

¿Adiós a WeTransfer? La nueva alternativa gratuita para enviar archivos sin registros ni complicaciones

Tecnología

Así puede transferir archivos entre computadores sin complicaciones, gratis y de forma segura

Tecnología

La razón detrás de un cable USB que carga, pero no transfiere datos y cómo resolverlo

Otra causa frecuente es la falta de energía suficiente en el puerto USB o incompatibilidades con el formato del sistema de archivos. Finalmente, el dispositivo puede presentar fallas internas, como virus, corrupción de datos o daños físicos.

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Para solucionar problemas cuando una USB funciona en un computador pero no en otro, se debe primero identificar la causa. En muchos casos, el inconveniente se debe a controladores desactualizados o faltantes. Para verificarlo, se debe abrir el ‘Administrador de Dispositivos’ en “Bus Serie Universal”, actualizar o reinstalar los controladores y reiniciar el equipo.

Si el error persiste, se recomienda desactivar la ‘Suspensión Selectiva de USB’ siguiendo la ruta: Panel de Control > Hardware y Sonido > Opciones de Energía > Cambiar Configuración del Plan > Cambiar Configuración Avanzada de Energía > Configuración de USB.

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.
Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa. Foto: Getty Images

También es recomendable ejecutar un análisis de fallos desde el ‘Símbolo del Sistema’ como administrador utilizando los siguientes comandos:

  • “sfc /scannow”: Escanea y repara archivos de sistema dañados que podrían afectar el funcionamiento de la USB.
  • “DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth”: Verifica y restaura la integridad de la imagen del sistema, solucionando posibles errores que impidan que la USB funcione correctamente.

Con estas acciones, es posible detectar y corregir los problemas más comunes, asegurando que la USB vuelva a operar de manera confiable en cualquier equipo.

Más de Tecnología

Guardar documentos, fotos, videos y programas en una memoria USB es una práctica cotidiana.

Si conectó una memoria USB y el computador no la reconoció, estas podrían ser las posibles causas del error

La antigua ciudad maya de Tikal albergaba millones de habitantes en redes urbanas densamente conectadas.

Científicos descubren ciudades mayas ocultas bajo la selva que podrían revelar secretos sobre su verdadera historia

Qué hacer si X presenta problemas: estas son algunas soluciones para usuarios afectados.

Si la red social X está caída: esto es lo que debe hacer cuando no funciona para seguir conectado

Este eclipse solar, también conocido como “anillo de fuego”, será visible el 17 de febrero.

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico que sucederá este 17 de febrero

Starlink cambia sus tarifas.

Nuevos precios de Starlink: así funciona ahora el cambio de plan del internet satelital para tenerlo en su celular

Grok, la herramienta anunciada por Elon Musk, examinará millones de videos y posts diarios para emparejar contenido con audiencias interesadas.

Se cayó X este lunes 16 de febrero; usuarios reportan fallas para navegar por la red social de Elon Musk

Aunque es común enviar mensajes a cualquier hora, no todos los momentos son adecuados.

Una experta advierte por qué enviar mensajes por WhatsApp a esta hora podría hacerlo quedar muy mal

Google suele actualizar su sistema operativo con frecuencia.

Android prepara un cambio clave para reforzar la seguridad de las API de accesibilidad: así serán las nuevas restricciones

Algunos trucos pueden ayudar a tener una conexión más estable.

¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

El calentamiento del océano estaría reduciendo esta especie, según el IEO.

Científicos advierten que el calentamiento del océano estaría reduciendo la talla reproductiva de un pez clave

Noticias Destacadas