Tecnología

Apple presenta el nuevo MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max: así funciona su apuesta por la inteligencia artificial

La compañía renueva su portátil profesional en versiones de 14 y 16 pulgadas, apostando por un salto importante en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial.

Redacción Tecnología
3 de marzo de 2026, 3:07 p. m.
Apple renueva su línea profesional con el lanzamiento del MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas.
Apple ha presentado el nuevo MacBook Pro en versiones de 14 y 16 pulgadas, equipado con los procesadores M5 Pro y M5 Max, que elevan el rendimiento general y optimizan el desempeño de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

La compañía tecnológica también ha dado a conocer los chips M5 Pro y M5 Max, fabricados con la nueva arquitectura Fusion desarrollada por Apple. Esta tecnología combina dos chips de 3 nanómetros en un único sistema en chip (SoC), con un alto ancho de banda y baja latencia, lo que se traduce en mayor potencia y eficiencia.

La CPU puede alcanzar hasta 18 núcleos: seis de alto rendimiento, denominados “súper núcleos”, y doce adicionales optimizados para tareas multihilo con alta eficiencia energética. En conjunto, la compañía asegura que el rendimiento de la CPU aumenta hasta un 30 %, según detalla en un comunicado.

Por su parte, la GPU puede configurarse con hasta 40 núcleos. Incorpora un Neural Accelerator en cada uno de ellos y ofrece un mayor ancho de banda de memoria unificada, lo que permite que ambos chips alcancen un rendimiento en tareas de inteligencia artificial más de cuatro veces superior al de la generación anterior.

Los procesadores están orientados a potenciar el rendimiento general y, especialmente, las tareas relacionadas con inteligencia artificial.
En el apartado gráfico, la GPU mejora notablemente sus capacidades, con un incremento de hasta el 35 % en aplicaciones que utilizan trazado de rayos frente a los modelos M4 Pro y M4 Max. Esto se traduce en efectos visuales más avanzados y un renderizado 3D más eficiente.

En cuanto a la memoria, el M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de hasta 307 GB/s. El M5 Max, por su parte, alcanza hasta 128 GB de memoria unificada y un ancho de banda de hasta 614 GB/s.

Apple apuesta por la inteligencia artificial con su nuevo MacBook Pro

Ambos procesadores debutan en el nuevo MacBook Pro, donde potencian el rendimiento y las capacidades de inteligencia artificial de última generación. Según la compañía, el equipo puede ser hasta cuatro veces más rápido que la generación anterior. Llega con el sistema operativo macOS Tahoe y se integra con el ecosistema Apple Intelligence.

Disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, el portátil ofrece hasta 24 horas de autonomía con una sola carga. Esto supone hasta 13 horas adicionales para quienes actualizan desde modelos con procesador Intel y hasta tres horas más frente a los equipos con chip M1.

El dispositivo es compatible con un adaptador USB-C de 96 W o superior, que permite recargar hasta el 50 % de la batería en aproximadamente 30 minutos gracias a la tecnología de carga rápida.

Llega con macOS Tahoe y el ecosistema Apple Intelligence, integrando herramientas de inteligencia artificial optimizadas para el hardware.
En el apartado visual, integra una pantalla Liquid Retina XDR con opción de acabado nanotexturizado, capaz de alcanzar hasta 1.600 nits de brillo máximo en HDR y hasta 1.000 nits en contenido SDR. También incorpora una cámara de 12 MP con tecnología Center Stage y Vista Cenital, además de micrófonos con calidad de estudio.

En conectividad, el MacBook Pro incluye tres puertos Thunderbolt 5 para transferencias de alta velocidad, un puerto HDMI compatible con resolución de hasta 8K, ranura para tarjetas SDXC y conector MagSafe 3 para carga rápida. Asimismo, ofrece soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6 mediante el chip N1 de Apple.

El nuevo MacBook Pro estará disponible a partir del 11 de marzo. Las versiones con chip M5 Pro parten de 2.549 euros en el modelo de 14 pulgadas y 3.049 euros en el de 16 pulgadas. En el caso del M5 Max, el precio inicial es de 4.249 euros para 14 pulgadas y de 4.549 euros para 16 pulgadas.

*Con información de Europa Press.

