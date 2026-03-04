Tecnología

Apple apuesta por un portátil de gama económica con inteligencia artificial: detalles, funciones y precio del MacBook Neo

El dispositivo busca combinar un diseño prémium con características técnicas sólidas, manteniendo el enfoque característico de la marca en la integración de hardware y software.

Redacción Tecnología
4 de marzo de 2026, 3:05 p. m.
MacBook Neo llega con Apple Intelligence y batería de hasta 16 horas.
MacBook Neo llega con Apple Intelligence y batería de hasta 16 horas.

Apple ha presentado el MacBook Neo, un nuevo portátil de 13 pulgadas que se posiciona como una opción más económica dentro de su catálogo de Mac, con un precio inicial de 699 euros.

Según el vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, John Ternus, el MacBook Neo “ofrece toda la magia del Mac a un precio revolucionario”.

Además, señaló que el dispositivo fue “diseñado desde cero” para hacerlo asequible a un mayor número de usuarios.

Este equipo presenta un chasis de aluminio que aporta resistencia y durabilidad, mientras que sus esquinas redondeadas mejoran el agarre y le otorgan un aspecto más elegante.

Con un peso de 1,23 kg, está pensado para transportarse fácilmente en una mochila o un bolso.

El equipo está impulsado por el procesador A18 Pro y el sistema macOS, incluyendo las funciones de inteligencia artificial.
El equipo está impulsado por el procesador A18 Pro y el sistema macOS, incluyendo las funciones de inteligencia artificial.

Incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles, brillo máximo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores.

Además, cuenta con una película antirreflectante que facilita la visualización en diferentes condiciones de iluminación.

Apple presenta el nuevo MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max: así funciona su apuesta por la inteligencia artificial

El portátil funciona con el procesador A18 Pro y el sistema operativo macOS, e integra las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence. Su batería ofrece una autonomía de hasta 16 horas con una sola carga.

También incluye una cámara FaceTime HD de 1080p con procesamiento de imagen, dos micrófonos con tecnología beamforming direccional para reducir el ruido de fondo y mejorar la captura de voz, y dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.

El equipo estará disponible desde el 11 de marzo en cuatro colores.
El equipo estará disponible desde el 11 de marzo en cuatro colores.

En cuanto a conectividad, el equipo dispone de dos puertos USB-C para accesorios o un monitor externo, además de una toma para auriculares con cable. Asimismo, es compatible con WiFi 6E y Bluetooth 6.

El MacBook Neo incorpora el teclado Magic Keyboard de Apple para una escritura cómoda y precisa, junto con un trackpad Multi-Touch de gran tamaño.

También permite la integración con el iPhone mediante las funciones de Continuidad de macOS, facilitando retomar tareas iniciadas en el teléfono desde el ordenador.

El dispositivo estará disponible a partir del miércoles 11 de marzo, desde 699 euros (3.092.935,20 pesos colombianos), en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

*Con información de Europa Press

