Empresa administradora de algunos hospitales en Colombia quebró en EE. UU.: este es su impacto en el país

La bancarrota es un proceso legal que ninguna empresa desea experimentar, ya que implica la liquidación de una compañía que se declara insolvente, es decir, no cuenta con los recursos suficientes para continuar operando. Esta situación suele surgir cuando la empresa acumula deudas demasiado elevadas o enfrenta condiciones desfavorables en el mercado que dificultan la generación adecuada de ingresos.

Sin embargo, el éxito del proceso de reorganización no está garantizado en todos los casos. En ocasiones, la empresa no logra superar sus dificultades financieras y se ve obligada a liquidarse si no puede saldar sus deudas.