Atención: Ministro TIC, Mauricio Lizcano, anuncia acciones legales contra la empresa IFX por hackeo masivo. No descarta que se haya tratado de una extorsión

SEMANA: Más de 36 entidades del Estado fueron víctimas de un ataque cibernético. A la fecha de esta entrevista, ¿cuántas ya se libraron del problema?

MAURICIO LIZCANO: Podemos darle la tranquilidad al país de que ese ciberataque ha cesado. Estamos con más del 95 por ciento de operatividad en los servicios, es decir, el ciberataque ya terminó, hoy todos los colombianos pueden disfrutar de todos los servicios que tenían antes del problema.

SEMANA: ¿A ese 5 por ciento qué le falta?

M.L.: Es un trabajo de cada entidad que quiere revisar si están limpios los proveedores, que no haya errores, mirar sus datos, verificar todo. No es un tema del hackeo que se superó sino más del procedimiento y los protocolos de seguridad y la limpieza que se necesitan. Ya la Judicatura anunció la restitución de los términos, el ICA está funcionando casi perfectamente, el Ministerio de Salud está al 100 por ciento y la Supersalud. Gracias al liderazgo del Gobierno y a la empresa, que, a pesar de tanta presión, se logró resolver el tema. Hoy podemos decir que esta es una prueba superada y nos tenemos que preparar para el futuro.

SEMANA: ¿Ya se tiene claro el alcance de las afectaciones?

M.L.: Hemos dicho que el Gobierno tiene que reclamar los daños y perjuicios cometidos por esta empresa. Y a pesar de que se resolvió el problema, creo que debemos mantener las denuncias porque tiene que responder por los daños y perjuicios que se cometieron. Difícil decir cuántos fueron los daños, pero Martha Lucía Zamora, quien está al frente de este caso y pondrá las denuncias, tendrá que cuantificar los daños.

SEMANA: ¿Se alcanzaron a robar datos sensibles?

M.L.: En principio, pensamos que no. Creemos que la información nunca salió porque eran demasiadas teras, lo que significaba que las entidades, seguramente la misma empresa y el Gobierno, a través de sus mecanismos de detención, nos hubiéramos dado cuenta. Lo que se hizo acá fue una encriptación de los datos a través de un hackeo, lo que no permitía acceder a los datos, pero la información nunca salió. Creemos que no hubo compromiso de la información. Sin embargo, el Gobierno, la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia siguen investigando para identificar si hubo o no compromiso de los datos.

Mauricio Lizcano dice que como Gobierno nunca recibieron una amenaza o un chantaje de los hackers ni la empresa nunca les confirmó cuál era la situación que se estaba viviendo. | Foto: Andrés Piscov-ministerio

SEMANA: ¿La información de los colombianos quedó en riesgo?

M.L.: Pues claro que estuvo en riesgo porque al secuestrar y encriptar la información muchas cosas hubieran podido pasar. Esperemos que no por la naturaleza del ataque y por lo que ha dicho la empresa (contratista).

SEMANA: ¿Ya se identificó cuál es el software malicioso y cómo llegó a estas páginas del Estado?

M.L.: Nosotros nunca tuvimos esa información, nunca supimos ni la anatomía del ataque ni el malware. Simplemente la empresa nos dijo en la última reunión que ellos nos resolverían el tema antes de este viernes. Yo les dije que si no lo resolvían intervenía técnicamente la empresa para solucionar el problema porque el Gobierno y el mundo tienen las capacidades. Cumplieron.

SEMANA: Pero, ¿por qué no le entregan la anatomía del ataque?

M.L.: Habría que preguntarle a la empresa.

SEMANA: Pero la Fiscalía ya tiene esa información…

M.L.: El malware, sí; la anatomía del ataque, no, según dicen ellos. Yo creo que hay muchas lecciones y el Gobierno tendrá que tomar decisiones. En principio, el primer mensaje es que se resolvió el problema; el segundo, las investigaciones y las demandas continúan, la empresa no se salva por el hecho de haber resuelto el ataque.

SEMANA: ¿Qué querían estos hackers?

M.L.: Creo que fue un tema de extorsión, de ransomware, pero digamos que no tenemos información oficial, es una hipótesis. Nosotros nunca recibimos una amenaza o un chantaje de los hackers ni la empresa nunca nos confirmó cuál era la situación que estábamos viviendo. Serán los organismos de control y las demandas las que confirmen el origen de estos hechos.

SEMANA: ¿Será que la empresa IFX Network pagó por el rescate de la información? ¿Les ha preguntado?

M.L.: No les he preguntado, si lo hago no me dirían la verdad porque sería un delito pagar la extorsión. El Gobierno siempre fue claro en decir que no patrocinamos pagos de secuestros.

SEMANA: ¿Qué medidas tomará el Gobierno?

M.L.: Esta semana mandamos varias directivas a las entidades frente a las medidas que tienen que tomar para prevenir. Seguimos trabajando con Bios en Caldas, una entidad del Gobierno para crear un centro de operaciones en tiempo real contra el ciberataque que Colombia tiene, pero en las Fuerzas Militares para unos temas muy de Estado, no de empresas ni de personas. Crearemos uno integral, el Ministerio pondrá en marcha rápidamente un SOC por dos meses para monitorear en tiempo real los ataques. Esto le sirve de lección al Gobierno, a las empresas que brindan estas plataformas porque tienen que tener estándares de seguridad, que si uno les entrega los datos (a estos contratistas) es como entregarle la plata a un banco, tienen que estar blindados. Aquí no solo es responsabilidad de los hackers sino de los errores que cometen las empresas. Este es un mensaje también a los funcionarios públicos y a los ordenadores del gasto: tienen que verificar cuando contratan porque contratan muchas cosas y no verifican los estándares de calidad. No digo que haya corrupción, digo que muchas veces haya previsión porque en estos temas se requiere mucha capacidad técnica para entender que lo que ofrecen lo cumplan realmente. Muy seguramente en el futuro, el Gobierno tenga que emitir una directiva presidencial que estoy preparando para que cuando se contraten servicios de almacenamientos de datos como de nube, se verifiquen estándares de seguridad.

Mauricio Lizcano dice que la comunicación con IFX Network ha sido fluida, pero se han mostrado cerrados en todo el ataque. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Cómo está contratada IFX Network con las entidades del Estado?

M.L.: Las entidades hackeadas fueron las que los contrataron, no fue la Presidencia; cada entidad contrató individualmente a la empresa. Habría que preguntarle a cada ordenador del gasto por qué lo contrata. La mayoría de los contratos no son de este Gobierno, algunos vienen desde 1999. Habría que preguntarse por qué tantas entidades contratan al mismo. Eso será producto de las investigaciones. Quiero dejar claro: este fue un hackeo no al Ejecutivo sino a una empresa privada. Aquí la que falló fue la empresa privada.

SEMANA: Cuando plantea esa pregunta de la contratación a esta empresa, ¿qué le responden?

M.L.: Algunos me dicen que el tema estaba enlistado en Colombia Compra Eficiente y las entidades se confiaron.

SEMANA: ¿Cómo fue la comunicación con IFX Network en medio de la crisis?

SEMANA: De otro lado, ¿en qué va el problema económico de Tigo-UNE?

M.L.: Esperamos salvar la empresa. Llevo 14 reuniones, muchas no son públicas, todas con actas, yo vengo vislumbrando el problema desde hace cinco meses cuando me posesioné. Dijimos que hasta el 11 de octubre les dábamos plazo para ponerse de acuerdo, bien sea en la capitalización, dilución con aprobación del Concejo o la reorganización empresarial, Ley 500. Si el 11 de octubre no se ponen de acuerdo, el Gobierno tiene que tomar la decisión de salvar la empresa. Eso implica entrar a estas condiciones de reorganización empresarial.

SEMANA: ¿Cómo sería salvar la empresa?

M.L.: Con la ley. Hoy se permite que si una empresa entra en reorganización empresarial, no tiene que pagar las deudas, se nombra a un promotor por parte de la Superintendencia de Sociedades y este empezará a operar la empresa con los accionistas para buscar salidas. Pueden mantener la operación, el servicio de los 12,5 millones de usuarios, pueden mantener los empleos y así se evita la destrucción de una empresa y poner en riesgo el mercado. La voluntad del Gobierno es no dejar desaparecer la empresa.

Mauricio Lizcano manifiesta que el proceso de subasta de 5G avanza bien. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-semana

SEMANA: ¿A pesar de la crisis, Tigo-UNE podría participar en la subasta de 5G?

M.L.: Sí, si entra a reorganización empresarial y el promotor toma la decisión de que participe; claro, tendría que conseguir los recursos y las garantías.

SEMANA: ¿Tigo-UNE está al día con los pagos al Gobierno por los compromisos de espectro de las subastas anteriores?

M.L.: A hoy, sí. Lo que pasa es que tiene un pago próximo de renovación del espectro que es el que está en juego y que tendría que hacerse en octubre.

SEMANA: Ante la situación de Tigo-UNE, ¿sigue adelante el proceso de fusión de redes que tiene con Telefónica y que está revisando la Superintendencia de Industria y Comercio?

M.L.: Sí, ese proyecto lo tiene la SIC, esa propuesta de fusión de redes, y si está en reestructuración se puede seguir el proyecto de fusión porque la empresa continúa.

SEMANA: ¿Cómo avanza el proceso de subasta de la 5G?

M.L: Muy bien, cumplimos con el primer hito: los prepliegos el 1 de agosto; cumplimos en el segundo hito, que era el 1 de septiembre; dimos cinco días más de plazo para los comentarios, las empresas tuvieron dos meses y medio de comentarios, suficiente tiempo. El 17 de octubre presentamos los pliegos definitivos y, si todo sale bien, el 20 de diciembre tendremos la subasta.

SEMANA: ¿Cuándo tendríamos 5G?

M.L.: El 1 de enero de 2024 deberían empezar las primeras acciones, creo yo, pero no es que ese día vamos a tener todo el país conectado en 5G. Hay que cambiar antenas, cambiar tecnología, es un proceso que empezará a hacerse progresivo en los próximos años.

SEMANA: ¿Qué cambios hará el MinTIC en el proceso?

M.L.: Ninguno. Cuando hablamos de ningún cambio me refiero a las fechas; en cuanto a los pliegos, obviamente, cada inquietud de cada empresa o de cualquier ciudadano debe tener una respuesta técnica. Esas respuestas son públicas para todos los interesados y para el país.

Mauricio Lizcano, ministro TIC. y su opinión sobre lo sucedido por el ciberataque. | Foto: Semana - Getty Images

SEMANA: ¿Cuál será el precio del espectro para la subasta?

M.L.: Hay unos precios mínimos, pero igual, los precios mínimos sobre los cuales se está discutiendo ya fueron publicados, hay comentarios de algunos operadores de que, por supuesto, les bajen. Es el primer principio de una empresa, pedir rebaja, no se habían publicado y algunos ya decían que estaban caros, pero el 17 de octubre sacaremos los precios definitivos, ya publicamos unos precios para la discusión, lo que les puedo decir es que son muy competitivos si uno los compara con las otras subastas que existen en América Látina.

SEMANA: De otro lado, usted fue director del Dapre y trabajó al lado de Gustavo Petro. ¿Por qué el presidente se ausenta tanto de los eventos?

M.L.: No creo que el presidente incumpla tanto la agenda, yo creo que son más los cumplimientos que los incumplimientos. Lo que pasa es que los medios se han concentrado en ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno y se han pegado de tres o cuatro cosas para darle palo a Gustavo Petro. Todos los presidentes en la historia de Colombia han tenido que cambiar de agenda porque es compleja. Es posible que tenga retrasos, no creo que generalizados, no producto de pereza o que pasen cosas raras, sino que las agendas se alargan. En todos los gobiernos las agendas tienen que ser flexibles porque los problemas no están planeados.

SEMANA: Pero ha faltado a eventos de las Cortes, de las Fuerzas Militares, de periodistas, a actos en el exterior... desaparece por horas.

M.L.: Lo dicen ustedes; yo trabajé al lado de él, lo digo sinceramente, yo siempre vi al presidente y lo veo todavía como un hombre respetuoso, inmensamente trabajador, no lo veo perezoso, está todo el tiempo en reuniones, tomando decisiones, un hombre muy inteligente; los medios le han dado esa fama, lo han querido perseguir por eso, pero no lo veo así.

SEMANA: ¿Cómo ve la proposición que busca someter a los presidentes a un examen médico?