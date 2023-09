El Estado colombiano “cibersecuestrado”: 32 entidades están bajo el grave ataque de los hackers y aún las consecuencias son inciertas

No se sabe a ciencia cierta cuánta información se vio comprometida por el hackeo a los servicios digitales de 32 entidades del sector público del país, pero lo claro es que la información de todos los colombianos quedó en riesgo esta semana por cuenta de un ataque cibernético al proveedor de los servicios web de varias entidades del Estado.

Tras el hackeo a IFX Networks, el censo de afectados es un interrogante que las autoridades aún no consiguen responder. Y para recabar esa información están haciendo una investigación digital que requiere encontrar una llave maestra virtual: el malware ( software malicioso) por el que entró el delincuente cibernético.

La cuestión es que esa pesquisa, si bien tiene a varias entidades del Gobierno trabajando sin descanso en alianza con IFX para detectar al responsable, no depende solo del sector público. El problema de fondo de este ataque es que llegó al proveedor de los servicios cibernéticos y solo IFX Networks puede conseguir la clave para dar con la solución del problema.

¿Y mientras tanto, qué? Los ingenieros están pescando, no en río revuelto, sino en la nube, para detectar en qué punto se violó la privacidad de la compañía y tapar así ese “hueco” virtual que abrieron los hackers . El hoyo negro puede estar en Colombia, Chile, Ecuador o Panamá, que fueron los otros países donde los clientes de la firma se vieron afectados por el ataque. O, incluso, en cualquier parte del mundo.

Los enredos del hackeo

Primero, que pese a ser un ransomware, no se trata de un secuestro de datos, sino de un bloqueo para acceder a la información; segundo, que los delincuentes cibernéticos no han pedido dinero a ninguna de las entidades; tercero, que el directamente afectado es IFX y, como consecuencia, sus clientes y los usuarios de estos.

“Este no es un ataque al Gobierno. Es un ataque a una empresa privada que no previó todos los mecanismos de seguridad que se habían puesto, es un fallo de la compañía. Si no se logra resolver el problema para este domingo, invitaré a un comité de expertos internacionales a que lo resuelvan”, detalló el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano a la espera de una respuesta.