Carolina Cruz despejó los rumores sobre su relación amorosa con Jamil Farah: “Esto solo está empezando”

Carolina Cruz se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, una trayectoria que ha construido durante años dentro de la industria del entretenimiento. La presentadora vallecaucana ha logrado mantenerse vigente gracias a su participación en diferentes proyectos y a la cercanía que ha desarrollado con el público.

Gobernadora del Chocó mostró a su novio en un inesperado momento; se detuvo a saludarlo en pleno video institucional

Aunque suele mantener algunos aspectos de su vida personal lejos de los reflectores, en distintas oportunidades ha optado por compartir con sus seguidores experiencias importantes de su historia. A través de sus redes sociales y otros espacios, Carolina Cruz ha hablado de momentos personales que han despertado el interés de quienes siguen de cerca su carrera y su vida fuera de las pantallas.

Recientemente, un gran número de personas se interesó por saber qué había pasado en su relación con Jamil Farah, debido a que no se les veía juntos desde un tiempo atrás. La presentadora no compartía contenido con el piloto, además de que no interactuaban en sus perfiles de Instagram.

En varias ocasiones interrogaron al hombre, intentando saber por qué no se le veía en compañía de la famosa, con quien solía viajar y compartir en distintos espacios con los otros presentadores de Día a día.

La vallecaucana, por su parte, se había mantenido en silencio, compartiendo historias que desataron especulaciones sobre una supuesta ruptura entre ambos.

Sin embargo, el pasado primer fin de semana de octubre, Cruz subió una serie de fotografías en compañía de Jamil Farah, plasmando que seguían juntos. La celebridad presumió que estuvieron en un matrimonio, disfrutando de su compañía y amor.

El carrete de fotos permite apreciar cómo se abrazan, caminan juntos y pasan los días unidos, lejos de los rumores de un final.

“…Llevamos tiempo y esto solo va empezando 🔥 Jamil Farah”, dijo la exreina en su cuenta de Instagram.

“Te amo. Vamos en el 4 %”, respondió el hombre.

No obstante, la comunicadora publicó un carrete de fotos, donde se le ve consintiendo a su pareja sentimental, mientras pasaban un descanso en tierra caliente.

“801″, escribió, junto a emojis de un fueguito, un corazón y un sol. Ante esto, el piloto respondió: “Le mando un beso”.