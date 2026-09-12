Tragedia en Bogotá: fuerte accidente vial en la mañana del sábado deja una persona fallecida

Un siniestro vial registrado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, dejó una persona fallecida durante la mañana de este sábado. El hecho ocurrió en la avenida Boyacá con carrera 15, en sentido norte-sur, donde se presentó una colisión que involucró un tractocamión y un motociclista.

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Tras conocerse el accidente, las autoridades de tránsito fueron alertadas y se dispuso el desplazamiento de una unidad de tránsito y una ambulancia hacia el lugar de los hechos para atender la emergencia.

#AEstaHora | Unidad de criminalística avanza en las labores de reconocimiento. Se mantiene el cierre total de la Av. Boyacá al sur. ❌



⭕ Vías alternas: Av. Villavicencio y Av. Caracas. https://t.co/5j2ROWLaJe pic.twitter.com/u7NhwAADWE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 12, 2026

La situación generó afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial, mientras las autoridades adelantaban el procedimiento correspondiente y aseguraban la zona para facilitar la atención de la emergencia.

Una unidad de criminalística avanzó hacia el punto del accidente para realizar las labores de reconocimiento y adelantar las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión. Estas labores hacen parte del procedimiento establecido para los casos en los que se registra una persona fallecida como consecuencia de un siniestro vial.

Por el momento, las autoridades trabajan en la recopilación de información que permita determinar cómo se produjo el choque entre el tractocamión y la motocicleta. La investigación deberá establecer las condiciones en las que se movilizaban los vehículos y los posibles factores que pudieron incidir en el accidente.

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La avenida Boyacá es uno de los principales corredores de movilidad de Bogotá y registra un importante flujo vehicular durante buena parte del día, por lo que este tipo de emergencias puede generar congestiones y demoras para quienes se desplazan por la zona.

Autoridades habilitaron la movilidad tras realizar las labores de criminalística. Foto: Wikipedia

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores mantener la atención permanente sobre la vía, respetar los límites de velocidad y conservar una distancia prudente con los demás vehículos, especialmente en corredores de alto flujo vehicular como la avenida Boyacá.

De igual manera, a los motociclistas se les recuerda la importancia de utilizar correctamente los elementos de protección, respetar las señales de tránsito y evitar maniobras que puedan poner en riesgo su integridad o la de otros actores viales.