MinDefensa también le respondió a alias Pinocho y le envió un ultimátum: “No habrá impunidad ni permisividad”

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó en la mañana de este sábado a la portada de SEMANA, en la cual se divulgó una entrevista de Salud Hernández-Mora con uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella tras caída de Bendito Menor

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, le envió un mensaje contundente al jefe de Estado, quien en un mes de mandato puso fin a las negociaciones de paz que venía adelantando el anterior Gobierno.

“Quiero enviar un mensaje al doctor Abelardo De La Espriella.Quiero decirle que en ningún momento nos hemos burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del gobierno americano”, señaló Pinocho.

El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aseguró estar “dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías” y resaltó que está listo para ayudar para que el grupo criminal también se someta.

Ante esto, el jefe de Estado fue contundente en la orden que le dio a los ministros de Defesa, general (r) Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, para que en el plazo de una semana adelanten todo lo pertinente al sometimiento.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió De La Espriella en sus redes sociales.

El mandatario les recordó que “aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”.

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El ministro Mora se pronunció al respecto, respondiendo en primera instancia a Abelardo De La Espriella. “Señor presidente, acatamos sus instrucciones y actuaremos con firmeza frente a quienes continúan atentando contra la seguridad de los colombianos”, indicó.

El general (r) Mora se mostró en concordancia con el mandatario, al asegurar que “el sometimiento a la justicia debe ser una prioridad, y trabajaremos de manera coordinada para propiciarlo dentro del marco de la ley”.

Finalmente, envió un ultimátum: “Si este sujeto persiste en sus acciones criminales y se presentan las condiciones previstas por la ley para el uso legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. No habrá impunidad ni permisividad. Habrá firmeza, coordinación y Estado de derecho”.