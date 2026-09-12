Vuelve a temblar en Colombia: Servicio Geológico confirma epicentro de sismo de 41 km de profundidad

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado en la noche de este sábado, 12 de septiembre, en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el evento tuvo una magnitud de 3,1 y se presentó en el departamento del Chocó.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 9:30 p. m., hora local, y tuvo como ubicación referencial el municipio de Istmina, Chocó.

La entidad precisó que el punto del movimiento fue localizado a 22 kilómetros de Sipí, también en el departamento del Chocó.

El SGC ubicó el evento en las coordenadas 4,46 de latitud y -76,70 de longitud.

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