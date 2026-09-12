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Vuelve a temblar en Colombia: Servicio Geológico confirma epicentro de sismo de 41 km de profundidad

El SGC confirmó los detalles de un nuevo sismo registrado en el occidente del país.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

12 de septiembre de 2026 a las 10:04 p. m.
El movimiento telúrico fue localizado a 22 kilómetros de Sipí, en el Chocó.
El movimiento telúrico fue localizado a 22 kilómetros de Sipí, en el Chocó. Foto: Adobe Stock

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado en la noche de este sábado, 12 de septiembre, en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el evento tuvo una magnitud de 3,1 y se presentó en el departamento del Chocó.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 9:30 p. m., hora local, y tuvo como ubicación referencial el municipio de Istmina, Chocó.

La entidad precisó que el punto del movimiento fue localizado a 22 kilómetros de Sipí, también en el departamento del Chocó.

El SGC ubicó el evento en las coordenadas 4,46 de latitud y -76,70 de longitud.

*En desarrollo...