Tembló en Cauca la noche de este domingo: SGC reportó sismo de más de 4 grados cerca del volcán Puracé

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en la noche de este domingo, 6 de septiembre, en el departamento del Cauca, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:58 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, una característica que puede hacer que el temblor se perciba con mayor intensidad en las poblaciones cercanas al epicentro.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se localizó en Totoró (Cauca), dentro del área de influencia del volcán Puracé, con coordenadas 2.40° de latitud y -76.34° de longitud.

Los municipios más cercanos al epicentro fueron Totoró, a 14 kilómetros; Puracé, a 19 kilómetros, y Silvia, a 23 kilómetros.

El SGC precisó que el reporte fue verificado de manera manual, lo que corresponde a la validación realizada por los especialistas tras el registro inicial del evento.

Así avanza la actividad en el volcán Puracé

Según el más reciente reporte de las autoridades, el volcán Puracé mantiene el predominio de señales sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos bajo el cráter, a menos de un kilómetro de profundidad.

La actividad también sigue marcada por sismos asociados al fracturamiento de roca, concentrados principalmente al nororiente del volcán, donde se registró una magnitud máxima de 2,7. A esto se suma la lenta deformación del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

En las últimas horas, el volcán presentó una emisión de ceniza que alcanzó hasta 200 metros de altura y se desplazó hacia el noroccidente. El monitoreo también confirmó que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y que persisten las altas concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, mientras que las imágenes satelitales no muestran anomalías térmicas en el cráter.

SGC reportó sismo de magnitud 4.1 en zona de influencia del volcán Puracé. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que el Puracé permanece en alerta naranja, debido a que los indicadores de monitoreo continúan en los niveles más altos de las últimas semanas y superan ampliamente los valores habituales, lo que refleja una alteración importante en la actividad del volcán.

Ante este panorama, la entidad recomendó no acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a las cabeceras de los ríos que nacen en esa zona, por el riesgo de emisiones repentinas de gases, ceniza, fragmentos de roca y posibles flujos de lodo.