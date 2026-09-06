“Un hombre de fe”: reacción del presidente Abelardo de la Espriella tras la muerte del pastor y periodista Darío Silva-Silva

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del reconocido pastor, escritor y periodista Darío Silva-Silva, fundador de la Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca.

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A través de una pronunciación oficial en sus canales institucionales, el primer mandatario destacó la trayectoria de Silva-Silva y la huella que dejó tanto en los medios de comunicación como en el liderazgo espiritual del país.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República expresó sus condolencias directas a los familiares, allegados y seguidores del líder religioso. En su declaración, el jefe de Estado resaltó el legado del teólogo en la sociedad colombiana:

“Despido con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, un hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria (...) Acompaño de corazón a su familia, a sus seres queridos y a toda su comunidad de fe en este momento de dolor. Que Dios los abrace, les conceda fortaleza y reciba al pastor Darío en su presencia”.

Despido con profundo respeto y admiración al pastor Darío Silva-Silva, un hombre de fe, líder espiritual y referente moral que dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria.



Su palabra, su sabiduría y su vocación de… pic.twitter.com/4lF9Ee8CRv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 7, 2026

Con este mensaje, el primer mandatario se convirtió en una de las principales figuras de la vida pública en pronunciarse sobre la partida del pensador y pastor, reconociendo el alcance de su trabajo comunitario y social a nivel nacional e internacional.

La confirmación de la noticia se diopor parte del Presbiterio General de Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, colectivo que emitió una nota oficial desde Bogotá.

En la misiva, la organización religiosa manifestó: “Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”.

Asimismo, la dirección de la iglesia enfatizó que la labor de Silva-Silva estuvo orientada a la formación de discípulos y al mensaje de fe.

Respecto a las exequias y actos conmemorativos, las directivas solicitaron a la opinión pública informarse únicamente por los medios oficiales de la congregación, señalando que próximamente darán a conocer las fechas y lugares previstos para los homenajes.

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Antes de consolidarse como una de las figuras más representativas del protestantismo y la teología cristiana en el país, Darío Silva-Silva tuvo un destacado recorrido en la esfera pública colombiana. Durante las décadas de 1960 y 1970, ejerció el periodismo, la locución y el análisis político en radio, televisión y prensa escrita.

A finales de la década de 1970, tras dar un giro en su vida personal y profesional, volcó su trabajo al estudio de la Biblia, la teología y el trabajo pastoral. Años después fundó Casa Sobre la Roca, institución que con el tiempo se extendió por varias regiones de Colombia y el exterior, posicionándolo además como autor de diversos libros sobre fe, ética y sociedad.