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Operación Diamante deja 111 capturados por extorsión y secuestro en 15 acciones simultáneas en el país

Los operativos se desarrollaron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y 8 departamentos más.

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Redacción Nación
29 de agosto de 2026 a las 4:53 p. m.
Más de 100 capturados en el marco de la Operación Diamante contra el secuestro y la extorsión.
Más de 100 capturados en el marco de la Operación Diamante contra el secuestro y la extorsión. Foto: Captura de pantalla

El ministerio de Defensa y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmaron la captura de 111 personas por los delitos de extorsión y secuestro, en el marco de la denominada Operación Diamante.

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