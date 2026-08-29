Operación Diamante deja 111 capturados por extorsión y secuestro en 15 acciones simultáneas en el país

El ministerio de Defensa y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmaron la captura de 111 personas por los delitos de extorsión y secuestro, en el marco de la denominada Operación Diamante.
¡CAPTURADOS 111 CRIMINALES EN LA OPERACIÓN DIAMANTE!— Mindefensa (@mindefensa) August 29, 2026
En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y 8 departamentos, el @GaulaPolicia de la @PoliciaNacional afectó a 15 redes criminales como el Clan del Golfo, Tren de Aragua y ELN, entre otros.
Golpeamos… pic.twitter.com/atwpuCsIJT
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