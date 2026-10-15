Dos jóvenes son investigados por una presunta agresión sexual con un robot retransmitida en redes

La policía alemana investiga a dos jóvenes, de 16 y 19 años, por presuntamente utilizar un robot para agredir sexualmente a una adolescente y transmitir el episodio en directo a través de redes sociales. Los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Colonia, al oeste de Alemania.

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Según informaron las autoridades este lunes, la víctima, también de 16 años, se encontraba con dos amigas a última hora del sábado cuando un robot humanoide de 1,2 metros de altura se le acercó.

Así habría ocurrido la presunta agresión con el robot

De acuerdo con la información de la policía, el dispositivo, de color rojo y dorado, habría tocado a la adolescente en las nalgas y realizado movimientos de vaivén.

El joven de 16 años, presuntamente propietario del robot, y el de 19 años habrían registrado la escena y la habrían transmitido en directo a través de redes sociales.

El robot rojo y dorado habría tocado a la adolescente y realizado movimientos de vaivén mientras los jóvenes grababan. Foto: Redes sociales

Según un comunicado de la policía de Colonia, los dos jóvenes “habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en redes sociales y la habrían comentado”.

Un video del episodio circula en TikTok

La presunta agresión también quedó registrada en un video que circula en TikTok. En las imágenes se observa a un robot humanoide rojo y dorado junto a dos hombres mientras se restriega contra una adolescente.

La joven grita y se aleja del dispositivo, según se aprecia en la grabación difundida en la plataforma.

La circulación del video forma parte de los elementos conocidos del caso, que se encuentra bajo investigación de las autoridades alemanas.

La policía incautó el robot y dos teléfonos móviles

Durante las actuaciones, la policía encontró el robot en el maletero de un coche. Las autoridades sospechan que el propietario lo habría escondido en ese lugar.

Los agentes se incautaron del dispositivo y de dos teléfonos móviles pertenecientes a los sospechosos, quienes están siendo investigados por su presunta participación en los hechos.

Por ahora, la investigación busca esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y la participación de los dos jóvenes en la presunta agresión y su difusión en redes sociales.

*Con información de AFP.