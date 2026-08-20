Johan Mojica pisa duro con su nuevo club: golazo que acerca al Getafe a la Conference League

La nueva temporada comienza a tomar forma en Europa y varios equipos se preparan para competir por el título en sus respectivos países. Otros, como el Getafe de España, también avanzan en su preparación para afrontar los torneos internacionales de la UEFA.

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La intención de Johan Mojica con este cambio de club es mantenerse en competencia en una de las principales ligas del mundo y así fortalecer su presencia en Selección Colombia. Con el Getafe, el lateral colombiano parece tener mayor relevancia en el once titular y comenzó dando un mensaje contundente, pues tuvo una destacada actuación en la fase clasificatoria de la Conference League.

Este certamen es el tercero en importancia entre los torneos de clubes de la UEFA y el más reciente de la confederación europea. Johan Mojica fue protagonista en la victoria de su equipo en los playoffs, al registrar una asistencia y cerrar su actuación con un golazo que acerca al Getafe a la fase de grupos.

Johan Mojica celebra el gol contra el Partizan Foto: Getty Images

El Getafe enfrentó al Partizán de Belgrado, de Serbia, en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Conference League. Sobre el minuto 90, Mojica marcó un golazo para sellar el 3-1 a favor de su equipo.

🔥🇨🇴 GOL y ASISTENCIA de Johan Mojica para la victoria de Getafe 🇪🇸 sobre Partizan Belgrado 🇷🇸 en Conference League. pic.twitter.com/ddRtROPZ9A — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 20, 2026

Además, antes de su anotación, registró una asistencia con un preciso centro para el 1-0 del Getafe. El turco Enes Ünal apenas desvió la pelota para abrir el marcador sobre el minuto 9. Fue una destacada presentación de Mojica, quien fue elegido como el MVP del partido. El lateral vallecaucano se prepara para una nueva convocatoria de la Selección Colombia en septiembre.

Mojica comienza de gran manera en Europa

Será una temporada definitiva para Johan Mojica en Europa, luego de una discreta presentación con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Una gran actuación como la hecha con el Getafe en la UEFA es lo que se espera del lateral con la Tricolor, pues por ahora clasifica como un jugador revelación en los playoffs de la Conference League.

ASSIST from Johan Mojica for Getafe in their UEFA Conference League match against Partizan Belgrade! 🇨🇴 pic.twitter.com/hKz6AwAsYc — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 20, 2026

El centro para primer gol es lo que varios hinchas esperan de Mojica, que cada vez más se consolida en la titular de Lorenzo.

En diálogo con El Partidazo de COPE, Johan Mojica se mostró tranquilo por el partidazo ante el Partizan y destacó el buen trabajo del Getafe en la Conference League.

“Estoy muy agradecido y muy feliz por estar en el Getafe. Me fascina trabajar en equipo y esa es la insignia del equipo”, dijo Mojica.