El ‘nuevo’ Atanasio Girardot costará $752.000 millones: así será el cambio que incluye techo total y pantalla 360

La Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) pusieron en marcha el proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot, una obra de infraestructura deportiva que contempla una inversión estimada de $752.000 millones.

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La iniciativa busca cambiar el escenario, inaugurado en marzo de 1953, en un recinto de nivel internacional con capacidad para cerca de 60.000 asistentes, techo en la totalidad de sus graderías y tecnología de punta, cobertura de conectividad y seguridad de última generación. La entrega final está proyectada para el primer semestre de 2028.

El eje central de la transformación estructural reside en el incremento de la capacidad del estadio, que pasará de aproximadamente 42.000 a 60.000 espectadores.

Para alcanzar esta cifra, el diseño tiene en mente la construcción de un tercer piso sobre la infraestructura actual.

Según la información difundida, la nueva estructura estará sostenida por 54 pórticos de entre 45 y 50 metros de altura, con columnas de 2 metros.

Según informó la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ya se obtuvo la licencia de construcción que autoriza las modalidades de ampliación, modificación y demolición parcial necesarias para la ejecución de las obras.

Adicionalmente, los diseños contemplan la renovación de la silletería, la instalación de 531 unidades sanitarias y la adaptación de rampas de acceso y evacuación en todas las tribunas para facilitar la circulación del público tanto en cotejos deportivos como en eventos culturales masivos.

Uno de los cambios arquitectónicos más significativos será el sistema de cubierta. El escenario pasará de contar con cerca de 2.319 metros cuadrados de techo a una estructura de más de 31.000 metros cuadrados que protegerá las cuatro graderías.

En materia tecnológica, el proyecto incluye:

Pantalla LED 360°: Un sistema de más de 420 metros lineales y 5 metros de ancho ubicado en la parte superior interna del escenario.

Un sistema de más de 420 metros lineales y 5 metros de ancho ubicado en la parte superior interna del escenario. Iluminación deportiva: Reemplazo de las torres externas por 304 luminarias LED adaptadas a los estándares de transmisión televisiva internacional.

Reemplazo de las torres externas por 304 luminarias LED adaptadas a los estándares de transmisión televisiva internacional. Acústica y conectividad: Instalación de 144 cajas acústicas y una red Wi-Fi gratuita con capacidad de atención simultánea para hasta 70.000 usuarios.

Instalación de 144 cajas acústicas y una red Wi-Fi gratuita con capacidad de atención simultánea para hasta 70.000 usuarios. Seguridad y videovigilancia: Implementación de cerca de 350 cámaras con analítica de datos, visión panorámica y reconocimiento facial, bajo el marco legal de protección de datos personales.

Los trabajos iniciaron en julio de 2026 con el desmonte de la antigua cubierta de la tribuna occidental. Según declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la meta es avanzar en las obras interrumpiendo lo menos posible la agenda deportiva o los compromisos culturales previamente pactados durante las primeras etapas.

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Sin embargo, la administración distrital confirmó que para el segundo semestre de 2027 será obligatorio realizar un cierre total del recinto debido a la complejidad de las obras estructurales finales.

En cuanto a la financiación de los $752.000 millones, el Distrito busca alianzas y esquemas de recaudo de recursos, aclarando que la titularidad del inmueble se mantendrá bajo dominio público y conservará la denominación histórica de Atanasio Girardot.