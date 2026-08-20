Estos son los encantos del municipio 123 de Antioquia, un destino que se destaca por su belleza natural y producción de dulces

El departamento de Antioquia está dividido en nueve subregiones, cada una con una riqueza natural, cultural e histórica que las hace únicas. Entre ellas se encuentra el nordeste antioqueño, una región que sobresale por sus paisajes, sus fuentes hídricas y sus diversos atractivos turísticos.

Vegachí es uno de los municipios que integra esta subregión. Se encuentra ubicado a 159 kilómetros de Medellín, a tres horas de trayecto en vehículo.

Con cerca de 9.000 habitantes, es uno de los menos poblados de esta zona del país. Se le reconoce como el ‘municipio dulce de Antioquia’ debido a sus recorridos paneleros y la producción de miel y chocolates, de acuerdo con información del portal turístico Antioquia Travel.

El pueblo colombiano que en el pasado se llamó ‘Sardinas de la plata’, destino de balnearios y lindos paisajes

Además, se encuentra localizado en cercanías a la cordillera Central en un lugar donde habitaron las tribus indígenas autóctonas del departamento.

Historia y economía

La Gobernación de Antioquia señala que este es uno de los municipios más jóvenes de la región. Es el número 123 entre los 125 existentes.

Fue fundado en la década de los años 40 del siglo XX. El empresario Antonio José Aguilar Jaramillo lo fundó como una aldea llamada Vegachí, nombre que quiere decir Vegas de La China.

“El casco urbano del municipio se encuentra entre los ríos El Volcán y La Cruz y es atravesado por la troncal nordeste, tradicionalmente el municipio tenía una vocación aurífera, sin embargo posteriormente se desarrolló como una tierra panelera, además de productora de miel y cacao”, agrega la Gobernación.

Vegachí (Antioquia). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentran la Cuevas del Tigre. Se localizan en el sector de El Jabón, ubicado a siete kilómetros del casco urbano. El lugar se encuentra rodeado de profunda naturaleza, allí se pueden observar una serie de rocas, las cuales dan forma a las famosas cuevas del Tigre.

A orillas del río Magdalena se ubica uno de los municipios más jóvenes de Antioquia: estos son sus encantos

La fábrica de bocadillos es otro sitio imperdible. Se ubica en la vereda La Sierra y brinda la posibilidad de experimentar el proceso de producción de este dulce.

La quesera Nuevo Milenio es también destacada. “Cuenta con gran variedad de productos y la muestra de sus procesos, además disponen de un restaurante con parqueadero para pasar un buen momento en familia”, dice el portal turístico.

Las quebradas de Matabaja son otro lugar de esparcimiento, ideales para la recreación y el desarrollo de la pesca deportiva.

Las Cuevas del Indio también son reconocidas. Están ubicadas cerca de la cabecera municipal. Son consideradas como perfectas para conectar con la naturaleza y disfrutar del avistamiento de animal.