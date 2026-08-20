La descontextualizada carta de Fifa a Ramón Jesurún: fue filtrada y mencionan al Junior

Iniciando junio de 2026, más específicamente el día 8 de dicho mes en mención, Junior de Barranquilla quedó como campeón del Fútbol Profesional Colombiano tras haberle ganado a Atlético Nacional.

Y fue hasta ahora que el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, emitió una felicitación a Ramón Jesurún y los rojiblancos por dicha conquista. Una carta completamente descontextualizada que llegó 73 días exactos después y se conoció en las últimas horas.

En la misiva que está titulada: “Felicitaciones al Junior de Barranquilla”, se le menciona al cuadro barranquillero, así como también al directivo al mando de la FCF.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los campeones del Torneo Apertura 2026, ¡el Junior de Barranquilla!”, inicia diciendo el texto.

“Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título. Enhorabuena a todos los miembros del equipo y del club por este gran logro”, agrega el reconocimiento.

Jugadores del Junior de Barranquilla celebran el título número 12 de la Liga Colombiana. Foto: David Jaramillo / Colprensa

“A la vez que le agradezco a usted y a su Federación su continuo apoyo, su trabajo y su dedicación al desarrollo del fútbol en su país, espero, estimado Presidente, volver a verle pronto”, termina con un formalismo directo hacia Ramón Jesurún.

Esta carta ha sido viralizada por medios deportivos de la capital de Atlántico que se honran; sin embargo, en otros sectores se toma como una jugada del actual directivo de Fifa para ganar apoyos en busca de su reelección.

Gianni Infantino, presidente de Fifa que sufre una oposición fuerte por sus proyectos. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

No es de ocultar que Infantino, luego de haber impulsado el proyecto para privatizar el Mundial, quedó tambaleando, perdió adeptos y se cree poco probable que vaya a tener un nuevo periodo al frente de la Fifa.

La UEFA, la AFC, la Concacaf y otras confederaciones se le pusieron en contra a Gianni por buscar beneficio personal por el del colectivo para el fútbol mundial. Al italo-suizo le siguen estando de su lado la Conmebol y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Oposición total en contra de Infantino

Una coalición de organizaciones de aficionados pidió el jueves la salida del patrón de la Fifa, Gianni Infantino, luego de su proyecto abortado de abrirse a inversores privados, además de una “reforma fundamental” de la instancia mundial del fútbol.

“El fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios, siguen a sus clubes y selecciones a través de triunfos y penas (…) Sin embargo, un hombre parece considerar que él es más importante”, escribieron las organizaciones europea, africana y norteamericana de aficionados, además de unas cuarenta asociaciones nacionales.

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En una petición en la plataforma Change.org, los firmantes piden la dimisión de Infantino, valorando que su proyecto anunciado en julio de crear una sociedad comercial “es la culminación de una serie de ataques” llevados a cabo por el dirigente italosuizo, candidato a un nuevo mandato en las próximas elecciones de la Fifa, el 18 de marzo de 2027.

“Desde su implicación clandestina en la Superliga europea al proyecto abortado del Mundial cada dos años, de la política de precios desorbitada del Mundial 2026 a la cultura de la intimidación y el poder personal que ha desarrollado en el seno del fútbol internacional, Gianni Infantino ha traicionado sus funciones y al fútbol en su conjunto”, acusan los representantes de los aficionados.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. Situación por su propuesta de privatización cada vez es más crítica Foto: Getty Images

Más allá del caso personal de Infantino, estas organizaciones valoran que “apartar a un individuo no será suficiente, en sí mismo, para reparar los daños”, y exigen “una transparencia total alrededor de las decisiones importantes” de la Fifa, además de una “implicación” de las partes afectadas y mecanismos de control.

*Con información de AFP.