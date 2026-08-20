“Muy mal plato”: la dura crítica de la chef Belén Alonso que hundió a tres participantes en ‘MasterChef’

La competencia en el reality MasterChef Celebrity Colombia sigue subiendo de nivel. En la más reciente entrega del programa emitido por el Canal RCN, los participantes se enfrentaron a un reto en parejas e integrantes de tres personas con una duración estricta de 50 minutos.

La consigna gastronómica giró en torno a preparaciones e ingredientes inspirados en la cocina del Caribe y Centroamérica, poniendo a prueba la capacidad de adaptación, el manejo de tiempos y la técnica de los concursantes.

Entre las opciones dispuestas en la caja misteriosa se encontraban platillos y perfiles de sabor regionales como el arroz guacho de pollo, esferas de origen precolombino, vigorón con pulpo y el tradicional chifrijo con chicharrón de cerdo.

La jornada dejó momentos de alto nivel técnico, elogios por parte del jurado y episodios de evidente carga emocional provocados por la exigencia del formato.

La pareja conformada por la presentadora Milena López y el actor Sebastián Vega se convirtió en la gran ganadora de la noche. Presentaron una propuesta dulce centrada en el uso de la guayaba, destacándose por la ejecución de los contrastes, la presentación y el equilibrio de sabores.

El jurado otorgó comentarios favorables a la pareja. Los evaluadores destacaron el entendimiento mutuo durante la preparación y el buen manejo de los insumos culinarios, por lo que les otorgaron el pin de inmunidad que les asegura una semana más en la competencia.

Asimismo, el dúo integrado por el creador de contenido Emiro Navarro y la actriz Mariana Mozo recibió comentarios destacados por la sazón y la potencia de su plato.

La chef Belén Alonso resumió la participación de la pareja con la frase “chiquitos, pero picosos”, haciendo referencia a la intensidad de los sabores logrados en su preparación a pesar de las dudas iniciales durante los 50 minutos de cocina.

En contraste con las buenas calificaciones, la jornada también dejó momentos complejos para otros participantes. El trío integrado por Emanuel Restrepo, Tuto Patiño y Martha no logró convencer a los jueces.

Su preparación presentó fallas técnicas considerables; según el dictamen de Belén Alonso, el arroz servido se encontraba sobrecocido. Tras la deliberación, el grupo recibió el delantal negro, lo que los envía de manera directa al reto de eliminación.

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Más allá de los resultados gastronómicos, uno de los episodios más comentados del capítulo fue protagonizado por la actriz Marcela Carvajal, quien compitió junto a la comediante Virginia. A pesar de presentar un postre bien evaluado en sabor y textura por parte de los chefs, Carvajal rompió en llanto al momento de escuchar la retroalimentación.

La actriz manifestó el nivel de autoexigencia y tensión psicológica que le genera el formato. Tanto Bahamón como los chefs le recordaron a la participante la importancia de disfrutar el proceso gastronómico, sin permitir que el estrés limite su desempeño creativo en la cocina.