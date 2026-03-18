Así fue la infiltración que desmanteló una red urbana del Frente 36 de las disidencias Farc en Antioquia

La Policía Nacional en el departamento de Antioquia dio un duro golpe a las disidencias de las Farc, que eran responsables de ataques terroristas y otras acciones ilegales comandadas por alias Calarcá.

Estos hechos dejaron personas asesinadas y desplazadas en esta zona de Colombia.

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El punto de inflexión en este operativo fue el 21 de agosto de 2025, cuando ese grupo ilegal realizó uno de los hechos más sangrientos contra la Fuerza Pública, pues atacó un helicóptero Black Hawk de la Policía, hecho en el que fueron asesinados 13 uniformados y cuatro terminaron gravemente heridos.

Disidencias de las Farc. Foto: AFP

Luego de este ataque sin precedentes, las autoridades lanzaron la operación denominada San Martín, con la que lograron desarticular la estructura criminal por completo, según las autoridades.

Fueron alrededor de 29 acciones terroristas las que realizó esta disidencia entre 2025 y 2026 contra la Fuerza Pública.

SEMANA conoció que fueron más de 20 operaciones orientadas a debilitar las finanzas criminales, capturar cabecillas y neutralizar explosivistas, que eran los que generaban el terror entre las comunidades.

Esta operación dejó 25 capturas, 10 muertos en operativos, la incautación de armas, explosivos y dispositivos tecnológicos, además de la destrucción de laboratorios de droga y maquinaria que usaban para la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación.

En más de 180 días, los integrantes de la Policía Nacional lograron infiltrar una red de apoyo al terrorismo que operaba en el Valle de Aburrá, responsable de atentados contra infraestructura clave.

“La Policía Nacional, en silencio, identificó una red de apoyo al terrorismo con nexos en el norte y nordeste antioqueño, dedicada a generar el terror y vulnerar el corazón energético de la región”, le dijo una fuente judicial a SEMANA.

Esta red sería la responsable de ataques con explosivos que tuvieron lugar en el puente La Asomadera en Medellín, el sector de Loreto y el barrio La Gabriela en Bello en 2025.

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Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los investigadores judiciales analizaron más de 1.600 horas de videos de cámaras de seguridad y el sistema de lectura de placas en Antioquia, lo que les permitió detectar detalles de cómo se movilizaban estas personas y que se trataba de al menos 15 inmuebles desde donde presuntamente delinquían.

“Integrantes de la misma estructura se convirtieron en el ojo determinante de la Policía, obteniendo datos de siete integrantes, personas de confianza de alias Primo Gay, cuarto cabecilla del frente”, dijo una fuente judicial.

El operativo final fue realizado por las autoridades el 13 de marzo de 2026. En una acción coordinada con la Fiscalía, realizaron 14 allanamientos que dejaron cinco capturas, una en flagrancia y dos imputaciones.

También fueron incautados vehículos, armas, droga y bienes avaluados en 1.500 millones de pesos.