El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este miércoles, 18 de marzo, que los indígenas que se encontraban protestando en La Alpujarra, Medellín, están regresando a sus territorios.

Asamblea de Antioquia declara ‘persona non grata’ a Iván Cepeda: le cuestionan postura sobre el departamento en su programa de gobierno

“Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país. Los indígenas regresan a los resguardos”, dijo el mandatario.

Asimismo, Rendón indicó que la violencia no es el camino para poder resolver las diferencias que tengan las comunidades con las administraciones tanto municipales como departamentales. Insistió en que el camino siempre es el diálogo.

“Su traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo. Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos”, sostuvo el gobernador.

Finalmente, el mandatario de los antioqueños sostuvo que si su departamento resiste, en Colombia hay un verdadero cambio.

“¡En Antioquia, esa maña no funciona! Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y ¡Antioquia está resistiendo!”, puntualizó.

En medio de estas polémicas manifestaciones en Antioquia, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció su visita a la ciudad de Medellín, exactamente, en el Parque de los Deseos (denominado por ellos Parque de la Resistencia).

Anuncio de la minga sobre su presencia en manifestación de Iván Cepeda este miércoles en Medellín: “No vamos a participar”

La visita del candidato a la capital de Antioquia se daría en medio de una tormentosa semana en la que se le cuestionó por un apartado de su discurso brindado en el Parque de Berrío, en el que resaltó algunas de las cualidades de los paisas.

“A lo largo de la historia de nuestra nación, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial”, dijo en su momento Cepeda.

Posteriormente, el candidato presidencial aseveró: “Pero desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente cambió. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre (…). Antes de ser asesinado, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada; por el contrario, fue una denuncia precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Indígenas fueron confrontados por políticos locales a su llegada a Medellín, donde bloquearon algunas vías en inmediaciones a la Alpujarra. Foto: Manuel García, diputado de Antioquia.

Tras estas declaraciones, el martes, 17 de marzo, 14 diputados de la Asamblea de Antioquia decidieron declararlo persona non grata. Asimismo, su pronunciamiento fue cuestionado por un sector político en el departamento, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.