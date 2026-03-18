Anuncio de la minga sobre su presencia en manifestación de Iván Cepeda este miércoles en Medellín: “No vamos a participar”

Para este miércoles, a las 6:00 p. m., seguidores del candidato presidencial Iván Cepeda esperan reunirse en el Parque de los Deseos (llamado por ellos Parque de la Resistencia) en el norte de Medellín.

La visita del candidato a la ciudad se daría en medio de una tormentosa semana en la que se le cuestionó por un apartado de su discurso brindado en el Parque de Berrío recientemente, en el que resaltó algunas de las cualidades de los paisas.

“A lo largo de la historia de nuestra nación, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social del país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial”, dijo entonces Cepeda.

Ivan Cepeda en campaña presidencial, parque de las banderas, Cali. Foto: Ivan Cepeda en campaña presidencial, parque de las banderas, Cali.

Posteriormente, el candidato presidencial aseveró: “Pero desde la década de 1980, la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente cambiaron. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre (…). Antes de ser asesinado, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada; por el contrario, fue una denuncia precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Por esas palabras, ayer martes, 14 diputados de la Asamblea de Antioquia decidieron declararlo persona non grata.

Asamblea de Antioquia declara ‘persona non grata’ a Iván Cepeda: le cuestionan postura sobre el departamento en su programa de gobierno

Y su pronunciamiento fue cuestionado por un sector político en el departamento, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En El Debate de SEMANA, el alcalde Gutiérrez le respondió a Cepeda y dijo que se sentía muy orgulloso de ser antioqueño, resaltando que ese “odio” que algunos se han dedicado a generar contra dicho departamento no era algo casual, nuevo, y que, por el contrario, todo hacía parte de una estrategia.

“Hay sectores políticos que dicen que si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y yo les digo, si Antioquia resiste, Colombia se salva; yo creo que no solo es injusto, sino que es ignorancia absoluta tratar de resumir de alguna persona, tratar de creer que la historia de Antioquia se resume a las peores épocas del narcotráfico”, agregó el alcalde de Medellín en El Debate de SEMANA.

A esto se le sumó el arribo de un numeroso grupo de indígenas que llegó desde diferentes partes de Antioquia para protestar por lo que ellos señalan ser incumplimientos de parte de los gobiernos nacionales y departamental.

“Qué ‘casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, más de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía”, escribió el alcalde Gutiérrez en X. Además, algunos señalaron que era posible que la minga hubiera llegado a la ciudad para apoyar la manifestación programada por la campaña de Iván Cepeda este miércoles.

SEMANA habló con Johnatan Tobón, consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que movilizó a sus comunidades para protestar en La Alpujarra.

El líder señaló tajantemente que su presencia en la ciudad no tiene tintes políticos.

“Tengan en cuenta que no vinimos a atropellar; estamos en un espacio pacífico, solamente queremos que nos escuchen, que nos resuelvan las necesidades de las comunidades indígenas, que nos den salida a las problemáticas”, dijo.

Frente a la posibilidad de que la minga esté en el evento de campaña de Cepeda de este miércoles, aseguró: “Acá no estamos mezclando política con la concertación de la mesa en el marco de la minga; la organización de la minga no hace parte de esa movilización que va a hacer el candidato, no vamos a participar porque estamos concentrados en la mesa de peticiones que han hecho las comunidades”.

Además, expresó que lo que buscan es “que todos los docentes que se han nombrado en el territorio indígena lleguen de manera concertada ante las autoridades”, que se sepa antes de su llegada a los territorios “quiénes van a ser los candidatos para nombramientos, pero no estamos pidiendo que se retiren de manera arbitraria”.

En esa medida, indicó, las conversaciones en la gobernación de Antioquia han avanzado.

“Nosotros venimos a concertar las problemáticas de las comunidades, en temas de salud, de la educación de los niños, de construcción de escuelas”, señaló.

Polémica por protesta indígena en Medellín: “Es la estrategia de Petro y Cepeda para incomodar a Antioquia”

Por último, respondió sobre el origen de los recursos de su llegada a Medellín y su regreso a las comunidades; es “asunto interno de las autoridades indígenas”.

También recalcó que su llegada a la ciudad es de manera pacífica, que en la mesa de concertación se buscó en la tarde de ayer la reubicación de los niños con los que viajaron, mientras se avanzaba en la búsqueda de salidas.