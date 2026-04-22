En el marco de las movilizaciones que realiza la comunidad indígena Misak en el centro de la capital, se conoció que, al presentarse los primeros acercamientos de la minga a la Cancillería colombiana, epicentro de esta movilización, el ministerio tomó medidas para proteger a los ciudadanos que realizan sus trámites y a los colaboradores de la entidad.

Manifestaciones hoy de la comunidad indígena Misak en Bogotá: puntos de concentración

Las oficinas de la Cancillería suspendieron temporalmente el servicio al evacuar a los trabajadores de las instalaciones la mañana de este miércoles, tal como sucedió el martes cuando la comunidad Misak llegó a esta entidad gubernamental.

Aunque hasta las 11 de la mañana no se presentaban concentraciones en este lugar, el ente gubernamental decidió tomar estas medidas por precaución.

Las marchas iniciaron hacia las 10:30 a.m. en la carrera Séptima.

La suspensión del servicio en la Cancillería es temporal

Según lo explicado por los funcionarios, hasta el momento no se estableció como definitivo este cierre, entendiendo que la reanudación de los servicios dependerá netamente de cómo avance esta jornada de manifestaciones a lo largo del día.

Los ciudadanos que hacían fila en esta entidad pueden permanecer en el perímetro; sin embargo, no está garantizada la reapertura de las oficinas en el transcurso del día.

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La entidad, en donde los colombianos solicitan la expedición de su pasaporte, normalmente funciona hasta las 4 de la tarde, por lo que se espera que después de mediodía se confirme si se abrirán las puertas del ministerio o no.

Aunque este Ministerio no está normalmente tan involucrado con comunidades indígenas, se conoció que este sería uno de los epicentros de las manifestaciones. Además, el martes 21 se presentaron momentos de tensión que generaron pánico en la oficina de pasaportes.

Tensión en el centro de Bogotá: indígenas misak intentan tomarse la Cancillería por presuntos incumplimientos del Gobierno Petro. En el interior hay cerca de 60 funcionarios que no pueden salir. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SAXaHPvUgN — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

¿Qué hacer si ya tenía cita?

Aunque hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente la entidad, los ciudadanos que están comentan que no es claro el paso que hay que seguir.

Aunque no se prevén enfrentamientos, una alternativa puede ser el retiro de las oficinas.

Los ciudadanos pueden asistir este sábado sin cita. Foto: Tomado de cancillería.gov.co

En otro hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores habúa anunciado que este sábado 25 de abril los colombianos pueden dirigirse a las oficinas y solicitar su documento sin cita previa.