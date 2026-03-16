Política

Polémica por protesta indígena en Medellín: “Es la estrategia de Petro y Cepeda para incomodar a Antioquia”

Fuerte debate en las redes sociales por cuenta de la manifestación y bloqueo de comunidades indígenas en el centro administrativo de La Alpujarra, en Medellín.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 10:15 a. m.
Manifestaciones de comunidades indígenas en Medellín este lunes, 16 de marzo.
Manifestaciones de comunidades indígenas en Medellín este lunes, 16 de marzo. Foto: API.

A las controvertidas declaraciones que emitió Iván Cepeda sobre Antioquia se sumó una protesta de comunidades indígenas en Medellín, y varios sectores políticos relacionan las manifestaciones con las expresiones del candidato del Pacto Histórico.

Algunos ciudadanos madrugaron a alzar su voz de protesta en el centro administrativo de La Alpujarra, donde está ubicada la Alcaldía, Gobernación y rama judicial, por aparentes vulneraciones a sus derechos.

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Se contó que la movilización está conformada por 1.200 indígenas, entre ellas más de 200 niños y niñas, entre los 2 y 17 años, mujeres embarazadas, docentes, líderes y demás integrantes de resguardos de Urabá y el suroeste antioqueño.

Simón Molina, representante a la Cámara electo por Creemos, rechazó las protestas que tienen lugar este 16 de marzo y las relacionó con el presidente Gustavo Petro y el aspirante a la Casa de Nariño, Iván Cepeda.

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“La minga indígena de hoy en La Alpujarra no es una protesta normal. Es la estrategia de Petro y Cepeda para incomodar a Antioquia. Esta semana Iván Cepeda nos estigmatizó y nos insultó”, manifestó el político.

Él manifestó que se estarían movilizando buses llenos de indígenas con el objetivo de bloquear los accesos al centro administrativo: ¿Qué sigue? ¿Van a incendiar a Medellín? Vamos a defender a Antioquia de Petro y de Cepeda".

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Federico Gutiérrez también relacionó los hechos con las manifestaciones públicas de Cepeda: “Que ‘casualidad’ que, después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, mas de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía”.

El mandatario también compartió una grabación donde uno de los protestantes reconoció que estaría en el sitio cumpliendo órdenes: “Juzguen ustedes. No saben por qué están protestando. Y dice: ‘Estamos cumpliendo órdenes’. Yo pregunto: ¿Órdenes de quién? Quieren generar caos".