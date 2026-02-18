Simón Molina: “El Gobierno Petro se ha dedicado a darles más beneficios a los criminales que a los propios ciudadanos”

Simón Molina, exsecretario privado de Federico Gutiérrez y exconcejal de Medellín, aspira a la Cámara de Representantes a través del movimiento Creemos. En entrevista con SEMANA, entregó detalles de su proyecto político, en el que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

SEMANA: ¿Qué está impulsando en este proyecto político?

Simón Molina: Soy candidato a la Cámara por Creemos con el número 102. Nosotros estamos impulsando varias cosas. Somos un movimiento político ciudadano, el movimiento Creemos, que fue inspirado y liderado por Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín, en el que nosotros queremos que la gente se encuentre alrededor de los valores, el valor de la ética, de la transparencia, de la gestión pública eficiente.

Lo primero que le estamos diciendo a toda la gente es que hay una esperanza, porque sí hay gente que hace las cosas bien dentro de la política. Nosotros, en Medellín, lo hemos demostrado con una gestión pública que ha recuperado el rumbo, que ha recompuesto los programas sociales, que ha recuperado la infraestructura social y que está haciendo cosas para llevar a Medellín a otro nivel. Eso que hemos hecho durante tantos años en Medellín lo queremos impulsar para que pase en otros municipios de Antioquia, y ojalá en otras regiones del país.

SEMANA: ¿Qué se quiere promover en el resto del país?

S. M.: Nosotros, desde Creemos, estamos impulsando eso, pero además tenemos una visión muy clara de país. Queremos nuevamente tener un país seguro. El Gobierno de Petro se ha dedicado a darles más beneficios y garantías a los criminales que a los propios ciudadanos, y eso nos preocupa. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Medellín, donde hasta sacaron a los peores criminales de la cárcel de Itagüí para desafiar a toda la sociedad antioqueña.

Nosotros queremos, desde la Cámara, trabajar para exigirle a un gobierno que recupere la seguridad, que recupere la fortaleza de nuestras instituciones, de nuestra fuerza pública, que les dé capacidades operativas, capacidades de inteligencia y que le dé los recursos suficientes para poder operar en el territorio antioqueño que está sufriendo una crisis de presencia criminal muy compleja. Adicionalmente, queremos ir a trabajar para tener un estado más eficiente, más austero y más pequeño.

SEMANA: ¿Le inquieta la burocracia del Ejecutivo?

S. M.: Nosotros hemos visto como también el gobierno de Petro ha excedido los gastos burocráticos, ha aumentado en cerca de 87 billones en los últimos 3 años los gastos de funcionamiento del Estado, y así es imposible que un país salga adelante.

Queremos ir a proponer fusión de entidades del Gobierno que tienen duplicidad de funciones que son ineficientes, que se disminuyan los gastos burocráticos y que eso esté acompañado de una reforma institucional que nos permita utilizar la tecnología de manera más adecuada para acercar a los ciudadanos al Gobierno, al Estado, trámites digitales, cercanía que nos ayuden a tener un Estado mucho más eficiente.

Simón Molina, candidato a la Cámara de Representantes por Creemos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es su relación con el sector público?

S. M.: Yo tengo una gran relación con la gestión pública, especialmente en la ciudad de Medellín, muchos años de experiencia. Fui subsecretario de Planeación Ambiental, lideré todas las políticas de protección de la naturaleza en Medellín, fui subsecretario de Servicios Públicos, lideré iniciativas para conectar a miles de familias a los servicios de agua potable.

Fui concejal de Medellín en dos períodos, el primero de ellos al lado de Federico Gutiérrez, en su primer gobierno, donde lideramos iniciativas tan importantes como el programa Parceros, con el que hemos arrebatado más de 10.000 jóvenes a la criminalidad en la ciudad. Y después me tocó ser también concejal en la época más oscura de nuestra ciudad, en el gobierno de Daniel Quintero, el alcalde más ladrón y más corrupto que ha tenido la ciudad de Medellín; ahí le hice control político serio, riguroso, pero, sobre todo, muchas denuncias ante los entes de control que hoy están dando resultados muy importantes: yo logré hacerlo suspender de su cargo como alcalde por participación ilegal en política en favor de Petro y, gracias a muchas de mis denuncias, hoy hay más de 55 de sus funcionarios imputados por corrupción, varios en la cárcel, varios muy cerca de estar condenados y no tengo duda que, finalmente, eso va a terminar convirtiéndose en el caso de corrupción más grande en la historia de Colombia.

Posteriormente a eso, fui el secretario privado del alcalde Federico Gutiérrez en su segundo gobierno. Ayudé en la elaboración del nuevo plan de desarrollo, en los proyectos de reconstrucción de la ciudad, de reconstrucción de la infraestructura deportiva, de reconfiguración de los programas sociales de Medellín, de la recuperación de Buen Comienzo. Hice parte también de las decisiones para construir nuevos colegios, nuevos centros de Buen Comienzo y para decir, como lo dice el propio alcalde, llevar a Medellín a otro nivel. Creo que ese conocimiento, esa experiencia, esa capacidad demostrada de tantos años en Medellín, quiero hoy ponerla al servicio de Antioquia, mi departamento.

SEMANA: Usted le hizo contrapeso a Daniel Quintero durante su alcaldía, ¿qué piensa de que hoy esté aspirando a la Presidencia?

S. M.: Yo me siento como ciudadano de Medellín muy triste que eso pueda pasar. Yo creo que es una ofensa para los ciudadanos de Medellín ver que Daniel Quintero sigue en su carrera presidencial y que aún no le pasa nada por parte de la justicia. Yo creo que los ciudadanos de Medellín, lo que pedimos, es que paguen por los hechos de corrupción. Nosotros lo único que queremos es justicia, que los responsables paguen y, sin duda alguna, Daniel Quintero es la cabeza de toda esa organización que tanto daño le hizo a Medellín. Así que yo creo que si él sigue avanzando en esa carrera presidencial, creo que tarde o temprano la justicia se va a encargar de él.

SEMANA: Creemos va de la mano con Abelardo de la Espriella para estas elecciones. ¿Cómo define al candidato presidencial y cómo cree que él podría ayudarle a Antioquia?

S. M.: Antioquia necesita, nuevamente, un presidente que mire a Antioquia con otros ojos diferentes. Antioquia es un departamento que recauda cerca de 40 billones de pesos al año en impuestos que van al gobierno nacional, y hoy esos impuestos no se están viendo reflejados en los proyectos para nuestro departamento. Caso de ello, por ejemplo, lo que ha pasado con el túnel del Toyo, que el Gobierno nacional negó los recursos que tenían que poner para terminar el proyecto. Está pasando con el metro de la 80, actualmente en Medellín, no están llegando los recursos que tenían que ser puestos como compromiso del Gobierno nacional. Se han disminuido los recursos para el ICBF en todo el programa de atención a la niñez, a las madres comunitarias. En fin, son muchas cosas.

Entonces, uno de las cosas que queremos es tener un presidente que nuevamente mire a Antioquia con otros ojos, que le dé a Antioquia también los recursos suficientes para hacer los proyectos que el departamento se merece y con Abelardo de la Espriella no tenemos duda que va a ser eso, pero además coincidimos con él en su visión de país, en querer construir un país más seguro, en combatir a la criminalidad, un país también que sea mucho más fácil para ser emprendedor, para ser empresario, para que la gente tenga oportunidades reales.