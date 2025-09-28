Suscribirse

Confidenciales

Hermana de Federico Gutiérrez se suma a las elecciones del 2026

SEMANA conoció detalles de las movidas políticas que se están cocinando en la capital de Antioquia.

Redacción Semana
28 de septiembre de 2025, 7:27 p. m.
Federico Gutiérrez y Juliana Gutiérrez
Federico Gutiérrez y Juliana Gutiérrez. | Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de Juliana Gutiérrez

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se presentará la próxima semana como aspirante al Senado de la República a través del movimiento político de Creemos.

Ella llegará a la contienda con Simón Molina, que competirá por una silla en la Cámara de Representantes en Antioquia. Él fue el secretario privado de Gutiérrez y exconcejal de Medellín por el Centro Democrático.

Creemos apostará por primera vez en las elecciones legislativas y destapará sus cartas la próxima semana. Hasta ahora, no ha definido cuál precandidato presidencial respaldará.

