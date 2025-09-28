Hermana de Federico Gutiérrez se suma a las elecciones del 2026

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se presentará la próxima semana como aspirante al Senado de la República a través del movimiento político de Creemos.

Ella llegará a la contienda con Simón Molina, que competirá por una silla en la Cámara de Representantes en Antioquia. Él fue el secretario privado de Gutiérrez y exconcejal de Medellín por el Centro Democrático.