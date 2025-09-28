Confidenciales
Hermana de Federico Gutiérrez se suma a las elecciones del 2026
SEMANA conoció detalles de las movidas políticas que se están cocinando en la capital de Antioquia.
Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se presentará la próxima semana como aspirante al Senado de la República a través del movimiento político de Creemos.
Ella llegará a la contienda con Simón Molina, que competirá por una silla en la Cámara de Representantes en Antioquia. Él fue el secretario privado de Gutiérrez y exconcejal de Medellín por el Centro Democrático.
Creemos apostará por primera vez en las elecciones legislativas y destapará sus cartas la próxima semana. Hasta ahora, no ha definido cuál precandidato presidencial respaldará.