El candidato Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo para su campaña electoral. Se trata del partido Creemos, la colectividad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El anuncio se hizo desde una tarima de la capital antioqueña en la que estuvo el candidato rodeado de varios líderes de esa colectividad. El mandatario local no estuvo presente en el evento porque no tiene permitido participar en política.

“Colombia no aguanta más improvisación ni inseguridad. En una decisión responsable y pensando en el interés superior del país, nuestro movimiento Creemos adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella. Juntos vamos a defender la institucionalidad y recuperar el rumbo”, aseguraron desde la colectividad.